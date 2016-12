VIDEO! A fost lansat trailerul filmului 'Alien: Covenant', în regia lui Ridley Scott

Trailerul filmului 'Alien: Covenant', al regizorului Ridley Scott, un sequel al producţiei "Prometheus", a fost lansat în premieră în ziua de Crăciun dezvăluind o nouă eroină, actriţa britanică Katherine Waterston, relatează EFE.



În acest film, a cărui premieră va avea loc în mai în SUA, Ridley Scott revine la universul pe care l-a creat şi propune un nou capitol deja început în prima parte, 'Prometheus' (2012), dar cu o altă misiune cea de căutare a unei planete izolate dintr-o galaxie îndepărtată, unde membrii echipajului speră să găsească un paradis neexplorat.



Katherine Waterston, cunoscută pentru rolurile sale din 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' şi 'Steve Jobs' este, eroina unei distribuţii din care mai fac parte Michael Fassbender, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir şi Carmen Ejogo, printre alţii.



Lungmetrajul, realizat după un scenariu de Jack Paglen, Michael Green şi John Logan, relatează povestea călătoriei navei colonie Covenant, care se îndreaptă spre o planetă necunoscută. Echipajul descoperă ceea ce pare a fi un paradis, dar care însă se dovedeşte a fi o lume întunecată, ameninţătoare, în care singurul locuitor este androidul David (Fassbender), un supravieţuitor al expediţiei condamnate Prometheus.



Filmul este cel de al şaselea din franciza "Alien" şi ar urma să ajungă în cinematografe la 19 mai 2017, cu trei luni mai devreme decât planificaseră iniţial cei de la studiourile Fox. Acţiunea din "Prometheus" se desfăşoară în ultima parte a secolului al XXI-lea, cu circa 30 de ani înainte de cea din filmul "Alien", lansat în 1979 de Scott şi primul din seria cu aceeaşi nume.



"Prometheus", care a generat încasări de 403,3 milioane de dolari în întreaga lume, relatează călătoria echipajului navei spaţiale Prometheus, care descoperă pe o planetă rămăşiţele armelor dezvoltate de o civilizaţie avansată care ar putea distruge rasa umană. Agerpres