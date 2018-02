VIDEO - Black Panther, primul film cu supereroi de culoare, a ajuns în fruntea box-office-ului american

Black Panther, cel de-al 18-lea film din universul Marvel, având în distribuţie actori afroamericani în frunte cu Chadwick Boseman, a pulverizat pronosticurile, instalându-se în forţă pe primul loc în box-office-ul din America de Nord în primul weekend de la lansarea în cinematografe, potrivit datelor preliminare oferite duminică de compania specializată Exhibitor Relations şi citate de AFP.



Răsfăţată de recenzii elogioase, această peliculă în regia cineastului de culoare Ryan Coogler ("Creed", 2015) a avut încasări de 192 de milioane de vineri până duminică, depăşind pronosticurile ce prevedeau câştiguri de circa 170 de milioane de dolari.



În weekend-ul prelungit cu ocazia Zilei Preşedinţilor (Presidents Day), în care ziua de luni este declarată liberă în Statele Unite, acest prim film dedicat unui super-erou de culoare, cu o distribuţie din care mai fac parte vedete precum Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker şi Daniel Kaluuya, este aşteptat să obţină 218,2 milioane de dolari, zdrobind recordul stabilit anterior cu ocazia acestei sărbători de "Deadpool", în 2016, cu încasări de 152,1 milioane de dolari.



Pe locul al doilea se află, pentru al doilea weekend, filmul de animaţie "Peter Rabbit", un film despre peripeţiile celebrului personaj al autoarei britanice Beatrix Potter, cu încasări de 22,2 milioane de dolari în acest weekend şi de 53,1 milioane în total.



''Fifty Shades Freed'', cel de-al treilea şi ultimul episod al aventurilor erotice ale protagoniştilor Christian Grey şi Anastasia Steele, cade pe locul al treilea, cu 19 milioane de dolari pe parcursul a patru zile şi 78,2 milioane de dolari de la lansarea sa în urmă cu două săptămâni. În acest ultim episod al trilogiei adaptate după romanele de succes ale scriitoarei britanice E. L. James, tinerii căsătoriţi, interpretaţi de Jamie Dornan şi Dakota Johnson, sunt în continuare prinşi în jocurile lor erotice, însă au de înfruntat o serie de probleme din trecut care le ameninţă fericirea.



''Jumanji: Welcome to the Jungle'' confirmă previziunile, menţinându-se pe poziţia a patra. Această continuare a filmului din 1995, cu Dwayne "The Rock" Johnson în distribuţie, a încasat 10 milioane de dolari în acest weekend şi 380 de milioane în nouă săptămâni de proiecţii pe ecrane.



Poziţia a cincea este ocupată de "The 15:17 to Paris", o reconstituire a atentatului dejucat dintr-un tren Thalys în 2015, în regia lui Clint Eastwood, cu încasări de 9 milioane de dolari în acest weekend şi de 26,8 milioane în două săptămâni de prezenţă în cinematografe.AGERPRES