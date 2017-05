VIDEO - "Piraţii din Caraibe 5" a fost prezentat în premieră mondială în parcul Disneyland din Shanghai

Noul episod al seriei 'Piraţii din Caribe', al cincilea film din aceasta saga de aventuri pe mare a fost prezentat joi seară în premieră mondială în parcul Disneyland din Shanghai, în prezenţa actorilor Johnny Deep, Orlando Bloom şi Javier Bardem, relatează EFE.



Presa locală a publicat fotografii în care actorii salută sutele de fani veniţi în acest parc tematic pentru a vedea în premieră noul lungmetraj intitulat "Dead Men Tell No Tales', sau "Răzbunarea lui Salazar', despre noile aventuri ale căpitanului Jack Sparrow.



Noul lungmetraj a intrat astfel pe lista scurtă a filmelor lansate în premieră mondială în China, precum 'Point Break' sau 'Iron Man 3', într-o ţară care îşi protejează propriile producţii şi limitează intrarea filmelor străine.



China este pe cale să devanseze SUA şi să devină cea mai mare piaţă mondială a celei de-a 7-a arte, astfel încât producătorii sunt tot mai interesaţi de această ţară asiatică.



''Piraţii din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar" prezintă confruntarea dintre căpitanul Jack Sparrow (Deep) şi piraţii strigoi conduşi de căpitanul Salazar (Bardem) care sunt decişi să nimicească toţii piraţii de pe mare.



Parcul Disneyland din Shanghai este pe punctul să sărbătorească împlinirea unui an. Inaugurat în 2016, este al doilea centru de agrement pe care Disney l-a construit în China, după cel din Hong Kong, şi al şaselea din lume (mai există două în SUA, unul în Franţa şi unul în Japonia).AGERPRES