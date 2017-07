VIDEO - Un nou trailer spectaculos pentru 'Blade Runner 2049'

Un al doilea trailer pentru filmul "Blade Runner 2049", regizat de Denis Villeneuve şi în care rolurile principale sunt deţinute de Ryan Gosling şi Harrison Ford, a fost dat publicităţii luni, relatează agenţia de presă UPI.



În videoclip, personajul lui Gosling îi cere ajutorul fostului vânător de recompense Harrison Ford într-un caz legat de "replicanţi" sau androizi.



Jared Leto, care joacă rolul personajului negativ în film, pare să vorbească despre modul în care "replicanţii" vor ajunge să domine lumea.



"Orice salt al civilizaţiei a fost construit pe spatele sclavilor. Replicanţii sunt viitorul, dar nu pot face un număr nesfârşit. Eu am lacătul, iar el are cheia", spune personajul său în trailer.



Produs de regizorul original Ridley Scott şi regizat de Denis Villeneuve, "Blade Runner 2049" ar urma să ajungă în cinematografe la 6 octombrie. Pe afiş mai sunt şi actriţele Robin Wright şi Ana de Armas.



"La treizeci de ani după evenimentele din primul film, ofiţerul K (Gosling) din cadrul LAPD, descoperă un secret îngropat de mult care are potenţialul de a arunca ceea ce a mai rămas din societate în haos. Descoperirea lui K îl face să-l caute pe Rick Deckard (Ford), un fost vânător de recompense al LAPD care este dat dispărut de 30 de ani", se menţionează în sinopsisul filmului.AGERPRES