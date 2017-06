"Wonder Woman", în fruntea box-office-ului nord-american cu încasări de peste 100 de milioane de dolari

Foto: Flickr





Super eroina "Wonder Woman" a urcat pe prima poziţie a box-office-ului nord american după primul weekend de rulare, depăşind pragul simbolic de 100 de milioane de dolari încasări, potrivit cifrelor provizorii date publicităţii duminică de Exhibitor Relations, relatează AFP.



Cu Gal Gadot în rol prinţesei amazoane Diana, "Wonder Woman" a avut încasări de 100,5 milioane de dolari în primul weekend de rulare în cinematografele din SUA şi Canada.



Eroina vine în sprijinul aliaţilor în timpul Primului Război Mondial, în această superproducţie a Warner Bros pe afişul căreia mai figurează Chris Pine (căpitanul Steve Trevor) şi Robin Wright (generalul Antiope).



Alt film nou cu alţi super eroi, unul mai puţin aşteptat, se află pe locul al doilea în box-office. "Captain Underpants: The First Epic Movie", filmul de animaţie al lui David Soren cu actorul de comedie Kevin Hart, a avut încasări de 23,5 milioane de dolari de la lansare.



"Captain Underpants" este un tip diferit de film cu super eroi. Bazat pe o serie populară de cărţi pentru copii de Dav Pilkey, filmul spune povestea a doi elevi care folosesc hipnoza pentru a-l convinge pe directorul şcolii lor că este super erou.



În fruntea clasamentului după weekend-ul trecut, "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales" a căzut două locuri şi a terminat pe locul al treilea după a doua săptămână de rulare. Cu Johnny Depp cap de afiş, filmul a avut încasări de 21,6 milioane de dolari de vineri până duminică, având un total de încasări cumulat astronomic de 1,14 miliarde de dolari în întreaga lume de la lansare.



Pe locul al patrulea se află "Guardians of the Galaxy Vol 2", care a căzut două locuri, cu încasări de 9,7 milioane de dolari. În cinci săptămâni, aventurierii spaţiului au adunat încasări de 355,4 de milioane de dolari.



"Baywatch", remake al celebrului serial de televiziune de la începutul anilor 1990, coboară şi el de pe podium cu încasări de 8,5 milioane de dolari şi un total de 41,7 milioane de dolari în două săptămâni.



Iată restul topului zece al încasărilor din box-office-ul nord american:



6. "Alien: Covenant": 4 milioane de dolari (67,2 milioane în trei săptămâni)



7. "Everything, Everything": 3,3 milioane de dolari (28,3 milioane în trei săptămâni)



8. "Snatched": 1,3 milioane de dolari



9. "Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul": 1,2 milioane de dolari (17,8 milioane în trei săptămâni)



10. "King Arthur: Legend of the Sword": 1,1 milioane de dolari (37,1 milioane de dolari în patru săptămâni).

Sursa: www.agerpres.ro