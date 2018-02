Actrița Teodora Mareș i-a pus în mare încurcătură pe concurenți, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”

Soții Cristina și Marian Niță, din Călimănești, au pierdut aseară, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”, toți cei 100.000 de lei puși în joc de Dan Negru. Și astfel visul lor de a pleca în vacanță în Thailanda nu se va putea împlini prea curând.

Cristina (33 de ani), asistentă medicală la un cabinet școlar din Călimănești, și soțul ei, Marian (35 de ani), administrator la propria vulcanizare, au reușit să ghicească vârsta unei singure persoane, Virginia (31 de ani), din cele șapte care au apărut în fața lor. Însă rateurile pe care le-au dat în estimarea vârstei celorlalte persoane i-au făcut să piardă întreaga sumă pusă în joc.

Cei mai mulți bani, 25.500 de lei, i-au pierdut în momentul în care au trebuit să spună câți ani are celebra actriță Teodora Mareș (55 de ani), cunoscută din filme precum “Declarație de dragoste” și “Extemporal la dirigenție”, căreia cei doi concurenți i-au dat cu 17 ani mai puțin.

Cristina și Marian nu au spus corect nici câți ani au: Ștefan (23 de ani), Titus (69 de ani), Letiția (15 ani) și nici cunoscuta interpretă Daniela Gyorfi (49 de ani), căreia concurenții i-au estimat vârsta cu trei ani mai puțin. În runda finală , în care au intrat cu 17.500 de lei, soții Niță au pierdut toți banii, pentru că nu au reușit, din cele patru încercări posibile, să spună câți ani are exact Gheorghe (60 de ani), cascador de profesie.

“Am fost atât de aproape și, totuși, atât de departe. Adrenalină maximă și suspans, simți că pică cerul pe tine. Asta am simțit noi, la “Guess My Age”. Și cât de aproape am fost...”, au spus Cristina și Marian Niță, la finalul jocului.