Adriana Antoni, mărturisire de suflet: ”Când am ajuns în America tânjeam după gusturile românești”

Cunoscuta și îndrăgita cântăreață Adriana Antoni este adepta unui stil de viață sănătos și a acceptat să împărtășească secretele sale cu Oana Turcu.

Adriana Antoni povestește despre cum a ajuns o mare consumatoare de produse bio, imediat după ce a plecat în SUA. Odată ajunsă acolo a devenit nostalgică și a început să caute tot mai des alimente în care să regăsească gusturile de acasă, aromele cu care fusese crescută.

”Când am ajuns, căutam lapte, ouă, pătrunjel, mărar, alimentele de acasă. Am descoperit că laptele și ouăle nu aveau același gust, iar mărarul nu l-am găsit niciodată. Așa am ajuns să-mi fac cumpărăturile doar din supermarketurile cu produse bio. În America le-am descoperit pentru prima dată. Și mi-am dat seama că alimentele bio au un gust diferit, aveau gustul cu care eu eram obișnuită. Gălbenușul de ou bio era mai galben și mai gustos”, povestește Adriana Antoni în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars.

