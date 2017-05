Anca Lungu a fost acasă la Andrea Bocelli

„Mă așez cu grijă, îmi astâmpăr cu degetele șuvițele rebele, trag aer în piept și fixez cu privirea fotoliul alb. În doar câteva minute vom fi față în față. Îi voi vedea chipul de aproape, iar el îmi va auzi vocea. Mă uit cu blândețe spre fotoliul gol și încep: "I would like to start this interview with a little story..." Reiau. Cu o voce mai caldă. Recitesc întrebările născute după ore întregi de documentare și mă agăț de calmul meu aparent ca de-o ultimă speranță. Se aud pași pe coridor. Tresar și-l aștept cuminte lângă ușă. E cald și zâmbitor și mult mai înalt decât mi-l imaginam. În dreapta lui e Veronica. Ne strângem mâinile și ne așezăm față în față. Eu îi văd chipul, el îmi aude vocea.” Așa își începe Anca Lungu povestea despre întâlnirea cu Andrea Bocelli, întâlnire ce va fi prezentată în cadrul Observatorului în trei părți, luni, 8 mai, marți, 9 mai, și miercuri, 10 mai. Trei serii de reportaje care vor prezenta viața artistului, povestea de dragoste cu Veronica Berti, dar și marile lui pasiuni – caii, vinurile și muzica, îi vor purta pe telespectatorii Antena 1 în superba Italie, dar și acasă la maestrul Bocelli.

„A fost cu siguranță unul dintre cele mai importante și emoționante interviuri din cariera mea”, spune prezentatoarea Observator. „Andrea e genul de interlocutor cu care poți comunica dincolo de cuvinte și faptul că am reușit să stabilesc cu el o conexiune încă de la începutul interviului l-a facut să-și deschidă sufletul și să-mi vorbească despre cele mai intime detalii din viața lui, inclusiv despre curajul mamei sale care a decis să-l aducă pe lume atunci când medicii au sfătuit-o să facă avort.”

Anca Lungu a avut ocazia să intre în casa artistului și să afle chiar de la el detalii despre viața sa, despre marile lui încercări, despre pasiunile pe care și le cultivă cu multă dăruire, despre iubire și femeia care îi este alături. Echipa Observator l-a vizitat în minunata Toscana: „Ne-a cântat "Ave Maria" la pianul de lângă fereastră și ne-am plimbat împreună prin curte. Mi-a povestit despre vinuri și cai, despre muzică și iubire. Mi-a spus care a fost cel mai dificil moment din cariera lui dar și care e vinul preferat. Mi-a povestit cum familia lui produce vinuri de câteva generații încoace, dar și cum a cerut-o pe Veronica de soție. Cum a îndrăgit-o din prima clipă, pe când ea avea doar 18 ani”, mai povestește Anca Lungu. Apoi, Amos, fiul cel mare al artistului, a fost ghid pentru echipa Observator în Lajatico, localitatea în care Andrea Bocelli s-a născut. „Vă invit să călătorim împreună în Toscana, în trei episoade emoționante pe care le vom difuza luni, marți și miercuri seară, pe 8, 9 și 10 mai, la Observator”, încheie Anca Lungu.