Antonia și Delia, discuții ca între... jurate 

Amândouă sunt artiste talentate și de succes, sunt prietene, iar acum Antonia și Delia se regăsesc ambele și în calitate de jurate, astfel că au avut multe de povestit.

Cunoscute nu doar pentru melodiile lor de succes, ci și pentru prietenia care le leagă, Antonia și Delia au discutat ca fetele și despre calitatea de jurat pe care fiecare o are – Antonia la pupitrul ”The Four – Cei 4”, iar Delia la ”iUmor” și ”X Factor”.

”Sunt prietenă cu Delia, care este jurat și ea, am vorbit mai degrabă despre experiența fiecăreia la filmări, ca membru al juriului, dar nu despre cum să aleg concurenții. Eu mă bazez pe instinct, pe intuiție, pe ce îmi place. Când aud o voce extraordinară, care transmite, emoționează și văd în față un artist carismatic, nu am cum să nu îl votez să meargă mai departe în concurs”, mărturisește Antonia, care împarte pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4” cu Feli, Carla’s Dreams și Cheloo începând de sâmbătă, 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1.

Încă din prima ediție a emisiunii, challengerii, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să ocupe un loc ocupat de cei patru artiști selectați deja de membrii juriului, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun.

În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare. Pe parcursul sezonului, telespectatorii pot vota pentru cei care au părăsit emisiunea, iar patru dintre ei, care vor acumula cele mai multe voturi, pot fi întorși la ”The Four – Cei 4” direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.