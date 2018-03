Antonia, vizitată de mama sa la filmările ”The Four – Cei 4”

Mama Antoniei i-a făcut artistei o surpriză și a vizitat-o pe platoul ”The Four – Cei 4”, emisiune care va începe pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena1.

Denise Iacobescu, mama Antoniei, a mers zilele trecute în vizită la filmările ”The Four – Cei 4” pentru a-i face o surpriză fiicei sale. ”E prima zi în care reușesc să ajung, am tot încercat să vin la fiica mea, dar am fost cu cei mici până acum, am avut grijă de ei. Mă bucur pentru Antonia, e o experiență nouă pentru ea. Avea puțin emoții, când m-a anunțat că va fi jurat era foarte entuziasmată, e ceva constructiv pentru ea”, ne-a povestit Denise Iacobescu.

De altfel, mama Antoniei a avut ocazia să îi cunoască și pe ceilalți trei jurați și chiar și-a făcut o poză alături de Carla’s Dreams. ”Atmosfera la filmări e foarte cool, fiecare jurat are personalitatea lui, concurenții la fel. Uneori se întâmplă să fie totul previzibil, cumva știi la ce să te aștepți în astfel de competiții, dar acesta este diferit de restul show-urilor. I-am cunoscut și pe colegii jurați ai Antoniei, Carla’s Dreams e un tip mai calculat, mai retras, gândește totul înainte, iar Cheloo e foarte haios, are stilul lui”, a mai spus mama Antonie.

Și cum în ultima lună o răceală a ținut-o mai mult în casă, Denise a profitat de ocazie pentru a-și răsfăța fiica, astfel că i-a adus și o gustare și a avut grijă să mănânce într-o pauză de filmare.

Doi 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, telespectatorii îi vor putea cunoaște pe ”Cei 4” aleși de către jurații ”The Four – Cei 4”. Fiecare dintre ”Cei 4” are o vastă experiență în muzică și nu este străin de scenele mari din România. Tocmai de aceea, jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo au decis că ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei 4”, însă în fiecare ediție aceștia trebuie să lupte pentru a-și păstra locul.

Macanache, cel care va urca pe scena ”The Four – Cei 4” în calitate de prezentator, le reamintește concurenților că în fiecare ediție lupta se dă pe loc, astfel că noua provocare a emisiunii va fi, întocmai ca în industria muzicală, ca cei aleși să își păstreze locul deja câștigat și să devină mai buni de la o săptămână la alta!

Astfel, începând cu data de 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, Cei 4 vor fi pregătiți să lupte în fiecare ediție cu challengerii care vor încerca mai întâi să convingă juriul că merită să primească șansa de a se duela.

Fiecare challenger care obține toate cele patru voturi ale juriului poate alege un artist din Cei 4 să îl provoace la duel. Astfel, fiecare va interpreta o nouă piesă, iar de această dată, publicul din sală este cel care decide câștigătorul, votând prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”.