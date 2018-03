,,Asia Express”, lider de audiență și marți seară: Dorian Popa și mama sa au fost eliminați, jocul continuă cu 4 echipe de vedete

Cel mai dur reality show, “Asia Express”, a fost și marți seara prima alegere a celor din fața micilor ecrane: emisiunea a fost lider de piață pe publicul din mediul comercial. Noua rundă de surprize la care au fost supuse vedetele în ultima etapă din Laos a adunat în fața micilor ecrane 1.880.000 de telespectatori din toată țara, în minutul de maximă audiență de la 21.39.

Așadar, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune la nivelul publicului din mediul comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, și a obținut, pe perioada difuzării emisiunii (19.59-22.58), o audiență medie de 9.7 puncte de rating și o cotă de piață de 22,3%, în timp ce următorul clasat, Kanal D, înregistra 9,1 puncte de rating și o cotă de piață de 20,8 %. Pro TV a ocupat cea de-a treia poziţie în clasament, cu 8,7 puncte de rating și 20% cotă de piață.

Ediția de aseară ,,Asia Express” a fost presărată cu toate ingredientele unui show de succes: concurenții au trecut de la agonie, la spectacol pe o scenă din Laos în aplauzele localnicilor, iar probele i-au făcut, ca de obicei, să-și testeze limitele. După ce au îndeplinit printre cele mai diferite sarcini, de la a servi în restaurante, la a se rade în cap ca un călugăr budist, cele cinci echipe rămase în concurs au pășit pe covorul ultimului punct de control din Laos. Finalul ediției a dezvăluit un dragon roșu, iar echipa propusă spre eliminare, Dorian Popa și mama sa, au părăsit în cele din urmă competiția în aplauzele tuturor, după trei etape consecutive în care au fost salvați.

Concurenții au plecat în cursă în ordinea sosirii, iar Raluka și Ana Baniciu au fost nevoite să care cu ele pe tot parcursul misiunilor un recipient cu pește fermentat, handicapul destinat ultimei echipe ajunse în etapa anterioară. Lupta s-a dat cot la cot între cei zece concurenți pentru a se califica în Proba Amuletei, căci doar primele trei echipe ajunse la punctul de întâlnire au putut să lupte pentru 1000 Euro și un bonus. Până atunci, totuși, au avut de îndeplinit trei sarcini dintr-o listă cu provocări inedite: schimbul de pantaloni cu un localnic, servirea într-un restaurant a unor clienți ce nu cunoșteau limba engleză, sau manevrarea unui tractor pe teren accidentat fiind doar o parte dintre ele. Vedetele au ales sarcinile în funcție de punctele forte ale fiecărei echipe, încercând să le îndeplinească rapid.

Ana Baniciu și Raluka, Lora și Ionuț Ghenu și Liviu Vârciu şi Andrei Ștefănescu au fost cei șase care s-au calificat la o șansă de a obține Amuleta. Dar pentru asta au fost nevoiți să facă spectacol la propriu pe o scenă din Laos. Având la dispoziție maximum 3 ore, concurenții au învățat să cânte și să danseze în limba lao, iar sarcina nu a fost deloc ușoară, chiar dacă fiecare echipă s-ar fi putut baza pe cel puțin un solist. În prima etapă a concursului, fiecare a interpretat o piesă în limba localnicilor, însoțită de un dans specific. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au încins atmosfera printr-un adevărat hit, ce pare că redă în doar câteva versuri experiența pe care o trăiesc cei doi la ,,Asia Express”: "De ce ai semnat, de ce ai semnat? Să stai nemâncat?!". ,,Tăticii” au făcut deliciul spectatorilor și telespectatorilor, au comunicat cu publicul și s-au întrecut pe sine, în timp ce restul concurenților i-au admirat pentru curaj și originalitate: ,,Prin dans și mișcări am cucerit publicul din Laos, deja avem câteva contracte semnate aici. Eu am facut ce face un artist foarte mare pe scenă, am transmis.”, a declarat Liviu amuzat. Nici ,,Amorezii”, Lora și Ionuț și echipa fetelor, Raluk și Ana Baniciu nu s-au lăsat mai prejos și s-au distrat la fel de tare pe scena din Laos, însă finalul a fost adjudecat de către Andrei și Liviu, care au câștigat pe merit Proba Amuletei.

Ultima probă a etapei din Laos a pus la încercare strategia primei echipe ajunse la punctul unde se desfășura misiunea. Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au fost nevoiți să stabilească sarcinile fiecărei echipe, având posibilitatea să le întârzie, sau să le acorde un ușor avantaj. Proba a presupus ca fiecare cuplu să pregătească un număr de sticle de lao-lao, o băutură spirtoasă tradițională, număr de sticle stabilit chiar de ,,Tătici”. Aceștia au pregătit două și au decis ca Raluk și Ana să beneficieze de cel mai mic număr de sticle după ei- trei, urmați de Daniela Crudu și Vica- patru, Lora și Ionuț Ghenu, iar Dorian și Luminița Popa au primit cel mai mare număr- șase. Ulterior, fiecare echipă a fost nevoită să consume băutura alături de localnici, iar modalitatea prin care vedetele s-au străduit să convingă niște străini să li se alăture la a sărbători într-o piață publică, a făcut deliciul celor din fața micilor ecrane.

Ajunși încă odată primii la punctul de control, Andrei și Liviu au decis că nu vor să își asume responsabilitatea eliminării unei echipe, așa că au ales să aștepte în fața templului, în timp ce au împărțit prima porție de mâncare, de care nu au mai avut parte de câteva zile bune. Deși Daniela Crudu și Vica Blochina au pășit primele pe covor, nu au îndeplinit corect misiunea anterioară și au fost penalizate. Așadar, tot ,,Tăticii” au fost înscriși pe primul loc, în ciuda dorinței de a nu ocupa topul clasamentului: ,,Ne-am atașat de ei, nu vrem să ne asumăm această responsabilitate. Să se elimine ei între ei.”. Tot ei au avut de ales ce echipă vor propune la eliminare dintre Raluka și Ana Baniciu, și Dorian cu Luminița Popa, alegându-i pe cei din urmă, cu speranța că dragonul din cutie va fi iar verde. După ce au fost salvați de trei ori consecutiv de simbolul norocos în acest show, aseară dragonul roșu le-a pus capăt jocului: Dorian și Mamișor au părăsit competiția în aplauzele și aprecierea tuturor

Săptămâna viitoare urmează două ediții spectaculoase ale celui mai dur reality-show, căci cele patru echipe rămase în concurs se vor lupta aprig în penultima țară din maratonul de 5000 de kilometri, Cambodgia. Luni și marți, de la ora 20:00, telespectatorii Antena 1 pot urmări continuarea Drumului Dragonului și strategia vedetelor care se apropie cu pași repezi de marele premiu, doar la ,,Asia Express”.