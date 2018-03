Asia Express, lider de piață pe publicul comercial: Lora și Ionuț Ghenu au părăsit competiția, doar trei echipe vor ajunge în Thailanda

Ultima etapă din Cambodgia a show-ului ,,Asia Express” a ținut cu sufletul la gură foarte mulți români, iar emisiunea a fost lider de piață pe publicul din mediul comercial. Lupta crâncenă a concurenților pentru calificarea din ultima țară a maratonului de 5000 de kilometri, Thailanda, a adunat în fața micilor ecrane 1.797.000 de telespectatori, în minutul de maximă audiență de la 21:39.

Așadar, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune la nivelul publicului din mediul comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, și a obținut, pe perioada difuzării emisiunii (19.59-23.05), o audiență medie de 9.3 puncte de rating și o cotă de piață de 23%, în timp ce următorul clasat, Kanal D, înregistra 9.2 puncte de rating și o cotă de piață de 22,6 %. Pro TV a ocupat locul trei în clasament, cu 9.1 puncte de rating și 22,4% cotă de piață.

Ediția de aseară a celui mai dur reality show, ,,Asia Express” , a fost un test sub presiune, pentru că jocul a început cu un amănunt decisiv. Înainte de plecarea în cursă, Gina Pistol a dezvăluit Dragonul din cutie, iar culoarea roșie a acestuia a stabilit și verdictul serii: doar trei echipe urmau să obțină pașaportul de trecere către ultima țară din maratonul de 5000 de kilometri- Thailanda. După o luptă crâncenă, în care concurenții s-au ambiționat mai mult ca niciodată să evite ultimele locuri ale clasamentului, Lora și Ionuț Ghenu au părăsit competiția: ,,Plec cu zâmbetul pe buze și mă bucur că am avut ocazia să fac parte din acest show. Mai mult, mă bucur că am venit aici cu Ionuț.”

Prima misiune a serii a fost un test minuțios de forță și dexteritate, căci vedetele au fost nevoite să sculpteze emblema ,,Asia Express” în piatră. Deși toate echipele au dus proba la bun sfârșit, niciuna dintre ele nu a obținut ușor indiciul următor, pentru că localnicii și-au dorit să vadă sculpturi cât mai bine finisate. Proba Amuletei s-a dat în mijlocul celui mai mare complex religios, emblematicul Angkor Wat, un adevărat oraș cu un design spiralat și extrem de complicat. Doar primele trei echipe care au ajuns la punctul de control s-au calificat la recompensă, după ce au deslușit locul în care erau nevoiți să ajungă, deoarece indiciul era inscripționat pe o bancnotă. Ana Baniciu și Raluka, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, dar și Lora alături de Ionuț Ghenu au fost concurenții care s-au luptat pentru 1500 de Euro. Misiunea a fost extrem de dificilă, căci vedetele au fost nevoite să reconstruiască un puzzle 3D contracronometru: ,,Am avut de refăcut niște statui care există în acest templu și a fost complicat. Era un fel de puzzle combinat cu tetris. Mai mult decât atât, fețele statuilor erau asemănătoare.”, au afirmat concurenții. Finalul probei a stabilit un record dublu: nu doar că Ana și Raluka au reușit să câștige prima lor amuletă, dar au și îndeplinit proba mai repede ca orice altă echipă ce a participat în acest format internațional.

Aventura ,,Asia Express” a luat mai apoi forma unui labrirint, căci având la dispoziție doar o imagine ce indica locul în care s-a filmat cunoscuta peliculă Tom Raider, concurenții au trebuit să deslușească unde trebuie să ajungă pentru următorul test. Indicii ce au stârnit confuzie, nervi întinși la maximum și presiunea imensă a Dragonului Roșu, de toate acestea au avut parte cele patru echipe în ultima etapă din Cambodgia. Pe aleile nenumărate ale emblematicului Angkor Wat, au fost nevoiți să caute semnele care i-au condus către următoarea misiune, însă traseul diferit al fiecăruia i-a bulversat. Comunicând excelent, Andrei și Liviu au reușit să găsească indiciul cel mai repede, dar pentru Lora și Ionuț Ghenu nu a fost ușor, căci s-au pierdut pentru câteva zeci de minute printre ruinele acestui templu. Chiar înainte de a ajunge la punctul de control, concurenții au mai avut de îndeplinit o misiune. Cu ajutorul unor steaguri, vedetele au fost nevoite să identifice turiștii anumitor țări, ca mai apoi să obțină trei semnături din partea lor. Însă misiunea s-a complicat în momentul în care proba cerea ca fiecare turist să dețină o dovadă a cetățeniei, sub formă de pașaport, sau act de identitate, așa că echipelor nu le-a fost deloc ușor.

În cele din urmă, Liviu și Andrei au ajuns primii la locul final de întâlnire și au avut în mâini locul în joc al altor două echipe. Pentru că au ajuns pe ultimele locuri, Lora și Ionuț Ghenu, dar și Vica Blochina și Daniela Crudu s-au aflat în pericol de eliminare. Decizia băieților nu a fost deloc ușoară și după minute bune în care au ezitat să dea verdictul, au ales să îi scoată pe ,,Amorezi” din joc: ,,Sunt sportiv și sper că prietenia noastră și tot ceea ce am făcut noi aici nu stă într-o amuletă, sau într-o plecare acasă. Dar decizia mea și a lui Liviu este ca în acest moment să plece Lora și Ionuț”, a motivat Andrei Ștefănescu. Cei doi au primit vestea cu tristețe, dar au părăsit competiția în aplauze, mândri de faptul că echipa lor a fost cea care a dobândit cele mai multe amulete în tot acest parcurs.

Raluka și Ana Baniciu, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, alături de Vica Blochina și Daniela Crudu sunt cele trei echipe care vor ajunge în Thailanda. De săptămâna viitoare, telespectatorii Antena 1 vor urmări cu sufletul la gură parcursul concurenților, pentru că misiunile din ultima țară sunt cele decisive. Cine va rezista acestui test, cine va ajunge mai aproape de finală, dar și ce vedete vor ceda presiunii acestui test contracronometru, cei din fața micilor ecrane vor vedea luni și marți, de la ora 20:00, doar la ,,Asia Express”.