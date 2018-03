„Asia Express”, lider detașat de audiență: peste 2 milioane de telespectatori au urmărit prima etapă din Cambodgia

Ediția de aseară a celui mai dur reality show, ,,Asia Express” a ținut cu sufletul la gură foarte mulți români, iar emisiunea a fost lider de piață pe publicul din mediul comercial. Scrisorile emoționante primite de către concurenți din partea celor dragi, dar și misiunile dificile prin care au trecut vedetele în prima etapă din Cambodgia au impresionat, adunând în fața micilor ecrane 2.057.000 de telespectatori, în minutul de maximă audiență, 21:43.

Așadar, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune la nivelul publicului din mediul comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, și a obținut, pe perioada difuzării emisiunii (20.00-22.59), o audiență medie de 9.6 puncte de rating și o cotă de piață de 23,1%, în timp ce următorul clasat, Kanal D, înregistra 8.4 puncte de rating și o cotă de piață de 20,2 %. Pro TV a stat pe locul trei în clasament, cu 6.8 puncte de rating și 16,3% cotă de piață.

Și la nivelul Prime-Time-ului, Antena 1 a fost lider de audiență pe publicul comercial. Intervalul cuprins între 19.00-23.00 a înregistrat la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 18-49 de ani o audiență medie de 8.6 puncte de rating și 21,7% cotă de piață, în timp ce Pro TV se situa pe poziția secundă cu 7,6 puncte de rating și 19,2% cotă de piață.

Ediția de aseară a marcat prima etapă în cea de-a treia țară din Drumul Dragonului, Cambodgia. Cea mai săracă țară din Asia i-a descurajat pe concurenți la prima vedere, iar reticența localnicilor le-a dat bătai de cap într-o cursă în care rapiditatea este foarte importantă: ,,Față de Laos, față de Vietnam, unde ne plângeam că trei două, trei mașini și nu ne iau, acum am stat trei ore și nu s-a întâmplat nimic.”, a declarat Andrei Ștefănescu. Echipele au avut de îndeplinit probe dificile și de înfruntat condițiile grele ale acestui loc chiar din primele momente: ,,Nu au pereți, nu au uși, dar au acoperiș la casă. Dacă le voi povesti oamenilor condițiile în care am călătorit, nu o să mă creadă nimeni. E greu tare.” Cu toate acestea, spiritul de competiție i-a antrenat către linia de final, iar scrisorile primite din partea celor dragi de acasă i-au motivat să lupte mai aprig. Deși jocul nu a fost ușor, sfârșitul ediției a fost unul norocos pentru că nimeni nu a fost eliminat.

Echipele rămase în competiție au început misiunea într-o școală locală, acolo unde au avut de învățat să scrie un cuvânt în limba oficială a localnicilor, khmeră. Dificultatea probei a constat în faptul că, inițial, aceștia au avut de identificat din mulțimea de copii, pe cei care i-ar fi putut ajuta, întrucât fiecare cuplu a putut colabora doar cu anumiți studenți. Proba le-a testat atenția și rapiditatea, dar a fost îndeplinită cu succes, iar copiii cambodgieni i-au încărcat cu suficientă energie pozitivă pentru a continua jocul. Pentru a ajunge la punctul de control următor concurenții au fost nevoiți să facă autostopul pe o distanță de 100 de kilometri, dar pentru că jocul nu este niciodată simplu, până să ajungă acolo au mai avut de îndeplinit o sarcină.

A doua misiune a fost un test al dexterității și rapidității. După ce au făcut rost de o bucată de material de 7 metri lungime și de o sfoară, au fost nevoiți să o taie în patru bucăți egale. Ulterior au apelat iar la bunăvoința localnicilor, ce i-au învățat cum pot realiza cu ajutorul materialelor o cramă (confecție tradițional Cambodgiană) și cum să o poarte corect. Un amănunt extrem de important i-a ajutat să îndeplinească și următorul test: cele două bucăți de materiale rămase i-au ajutat pe concurenți să mute un vas de lut, extrem de greu, de-a lungul unei sfori de la un capăt la celălalt. Această probă a fost una strict fizică, așa încât echipele formate exclusiv din fete, Raluka și Ana Baniciu, dar și Daniela Crudu și Vica Blochina au întâmpinat probleme: ,,E foarte, foarte greu, mai ales pentru două fete. E dificil de ridicat, mi-am rupt spatele.”, a declarat Ana Baniciu. Totuși, antrenate de spiritul de competiție, au arătat că determinarea lor este principalul atu într-un show care devine din ce în ce mai dur.

Proba Amuletei s-a dat pentru primele două echipe ajunse la punctul de întâlnire, Lora și Ionuț Ghenu și Daniela Crudu alături de Vica Blochina. Miza a fost una extrem de mare: pe lângă suma de 1000 de Euro, câștigătorii au primit și un avantaj imens, Steagul Auriu, cu care ar fi putut să întârzie altă echipă preț de cinci minute și să-i oblige să își cheltuie toți banii primiți. Concurenții au participat la amuletă legați și au avut de desfăcut o sfoară pentru a elibera un sistem de irigații, ce a fost folosit mai apoi pentru a umple un bazin. Vica Blochina nu a participat în primele minute ale probe, ci i s-a alăturat Danielei la final de joc, care, deși luptase singură, obținuse un avantaj în fața competitorilor. În cele din urmă, ,,Amorezii” au fost cei care au câștigat amuleta și Steagul Auriu, jucând împreună, umăr lângă umăr, până la final. Tot ei au fost cei care au folosit avantajul steagului în fața competiției de la Proba Amuletei, Vica și Daniela, pentru a le întârzia în cursă.

Deși echipa fetelor a fost și cea propusă spre eliminare, prima etapă din Cambodgia a fost norocoasă, iar Dragonul Verde din cutie le-a mai acordat o șansă de a rămâne în competiție. Cu toate acestea, în ediția din seara aceasta Vica și Daniela vor avea un ,,handicap”, un al treilea coechipier deghizat, care le-ar putea pune probleme, sau le-ar putea ajuta. De la ora 20:00, pe Antena 1, începe o nouă ediție a celui mai dur reality show- ,,Asia Express”, ce va tine telespectatorii cu sufletul la gură, întrucât frica, adrenalina și dezgustul vor sta la baza misiunilor extrem de dificile din această seară.