Ce îi sperie pe concurenții de la “Te cunosc de undeva!”: travestiurile, momentele de dans pe tocuri, lentilele de contact

A început numărătoarea inversă pentru Adriana Trandafir, Ramona Bădescu, Lidia Buble, Anisia Gafton, Julie Mayaya, CRBL, Cezar Ouatu, Sebastian Muntean și Alin Pascal, concurenții noului sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”. Cei nouă artiști și-au probat perucile și pantofii cu toc, și-au antrenat vocile, au participat la primele ore de antrenament cu profesorii de la canto, actorie și coregrafie și sunt nerăbdători să încerce sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 20.00, cele dintâi transformări pregătite pentru ei de ruleta personajelor. Care sunt temerile lor, înainte să urce pe scena celui de-al 12-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, ne spun chiar ei.

“Mi-e teamă de necunoscut, de faptul că poate nu o să mă pot pregăti așa cum îmi doresc, mi-e teamă să nu dezamăgesc. Nu știu dacă o să rezist la presiunea antrenamentelor, dacă o să am atâta umor ca să trec peste orgolii și penibilități, dacă o să știu să-mi asum neputințele, pentru că degeaba ai inima tânără, dacă trupul a îmbătrânit”, spune actrița Adriana Trandafir. “Pe mine mă sperie faptul că în anumite situații voi fi nevoită să port lentile de contact. Nu am mai purtat niciodată și știu că am ochii sensibili. Mă mai sperie și faptul că trebuie să renunț la unghiile mele lungi și îndrăznețe. Și nu în ultimul rând faptul că părul meu afro reprezintă o adevărată provocare pentru hair-stiliști”, adaugă Julie Mayaya.

La rândul ei, Ramona Bădescu se teme să… imite. “Nu știu să imit, nu am imitat niciodată pe nimeni, mi-e teamă de penibil, dar o s-o iau ca pe o provocare și voi încerca într-un mod lejer și distractiv să mă apropii de personajul în pielea căruia voi trebui să intru. Deocamdată totul mi s-a părut ușor, singurul lucru de care îmi pare rău este că nu avem posibilitatea să lucrăm mai mult cu profesorii nostri, pentru că indicațiile lor sunt importante și necesare, iar ei sunt niște oameni deosebiți”, mărturisește aceasta. Deși nu se află la prima participare la “Te cunosc de undeva!”, Lidia Buble spune că nu s-a obișnuit pe de-a-ntregul cu ritmul alert de la platouri. “Pe mine trebuie să mă iei mai ușurel, că doar mi-s ardeleancă, no! În rest, nu am nici cea mai mică problemă, pentru că pe scenă mă simt cel mai bine”, explică ea. Anisia Gafton însă n-are frică de nimic. “Pot doar să mă bucur că echipa este foarte unită și frumoasă, iar concurenții foarte prietenosi. Practic vii acolo ca în vacanță, să te distrezi”, spune ea.

Sebastian Muntean se teme că nu se va putea obișnui cu tocurile: “Momentele de dans pe tocuri chiar mă sperie, însă nimic nu e imposibil”. Iar temerile lui Alin Pascal sunt legate de travestiurile pe care le va avea de jucat. “Mi se pare imposibil să te miști și să ai aerul unei femei. Am început că le studiez mimica feței, să urmăresc ce fac cu mâinile, cum stau pe scaun și cred că sunt pe drumul cel bun”, spune acesta.

La a patra sa participare la “Te cunosc de undeva!”, CRBL, câștigătorul primului sezon al show-ului, nu reușește să se obișnuiască cu ideea că trebuie să renunțe la barbă. “Îmi este foarte greu să mă acomodez cu mine fără barbă. Ăsta cred că este singurul lucru mai puțin plăcut”.

Pentru câștigătorul celui de-al șaptelea sezon al show-ului, Cezar Ouatu, cele mai grele rămân travestiurile, cu tot ceea ce implică ele, epilat, unghii false, tocuri de 10-15 cm. “În sezoanele trecute, mă epilam de fiecare dată în funcție de decolteul doamnei pe care trebuia să o imit, iar pe burtă rămâneam mereu cu păr. Și pe mâini la fel, eram epilat în funcție de cât de scurtă era mâneca rochiei. Cred că vă închipuiți cum arătam… În urma travestiurior mele, am constatat că sunt deja în top trei al celor mai urâte “femei” care au urcat vreodată pe scena de la “Te cunosc de undeva!”. Cu toate astea, cred că în acest al treilea sezon voi atinge apogeul transformărilor mele, în acest show”, spune Cezar Ouatu.

Cât de bine vor reuși cei nouă concurenți să intre în pielea primelor personaje care le-au picat la ruletă, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 20.00, în prima ediție a celui de-al 12-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”.