Chef Dumitrescu și-a descoperit o nouă pasiune, pe platoul ,,Chefi la cuțite”

Filmările sezonului 5 ,,Chefi la cuțite” se desfășoară chiar în aceste momente, iar printre sute de farfurii jurizate în etapa pe nevăzute, chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu își găsesc și timp pentru jocuri, provocări, selfie-uri, sau noi hobby-uri.

Echipa celui mai iubit show culinar a transformat camera de relaxare a chefilor într-o adevărată sală de repetiții, iar lângă bancul de lucru stau acum chitarele, un set de tobe și o tamburină. Cei trei jurați au fost mai mult decât încântați să-și măsoare talentul și în domeniul muzical, dar unul dintre aceștia a luat ,,repetițiile” mai în serios, descoperind o nouă pasiune.

Faptul că chef Florin Dumitrescu este un împătimit al domeniului gastronomic nu mai este o surpriză, dar muzica pare să își facă loc în topul preferințelor lui. Deși a mai cântat pe scenă în timpul lansării unui meniu special sub semnătura sa, acum s-a decis să întrețină atmosfera din culisele filmărilor printr-o reprezentație la tobe.

Deși recunoaște că nu are experiență deocamdată, juratul își propune ca în fiecare pauză să repete în camera de relaxare: ,,V-am spus că m-am apucat serios de tobe? Am tobe acasă, am tobe la muncă, iar între întâlniri, când am timp, bat la tobe oriunde găsesc un set! Sunt doar la inceput de drum, dar mă fac eu mare!”, a mărturisit acesta.

Sezonul 5 al emisiunii ,,Chefi la cuțite” va începe primăvara aceasta, pe Antena 1.