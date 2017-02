Chef Florin Dumitrescu își înfruntă fobiile la „Chefi la cuțite”

Filmările pentru cel de-al treilea sezon al emisiunii „Chefi la cuțite” sunt în plină desfășurare și de la o zi la alta concurenții vin cu noi surprize pentru chefi. Faza jurizării pe nevăzute este cea care le rezervă juraților cele mai mari provocări, mai ales că niciodată nu știu ce fel de preparate se ascund în farfurie și nici cine le-a gătit. Și se pare că acest sezon este cel în care chef Dumitrescu e cel care s-a luptat cel mai mult cu fobia sa pentru insecte. Juratul povestește că de data aceasta a găsit în farfurie atât de multe „ciudățenii”, încât la un moment dat a crezut că totul e făcut intenționat de concurenții care au aflat despre fobia sa: insecte care mai de care mai ciudate l-au făcut pe Florin să sară la propriu de pe scaunul de jurat și să fugă din platou, terifiat de moarte.

„Fobia mea pentru insecte a fost exploatată la maximum”, mărturisește Florin, „și nu de puține ori am fost atât de șocat încât am fugit din platou și am lăsat-o pe Gina în locul meu. Dacă sezonul trecut am fost provocat să gust din lăcuste, de data asta concurenții au prins curaj și, pe lângă preparate exotice din carne de cangur sau crocodil, ne-au delectat și cu niște insecte fioroase, gândaci, lăcuste, larve… Nu vreți să știți! Reacția mea pe care o veți vedea în emisiune spune totul. Iar eu mai adaug doar atât: au existat două preparate din care nu am putut efectiv să gust”, mărturisește chef Dumitrescu.

La rândul lui, chef Bontea povestește amuzat că au profitat la maximum de această fobie a lui Florin. Împreună cu chef Scărlătescu, acesta a avut grijă să îi facă și câteva farse: „Am glumit mult pe seama lui Florin și a fricii lui în fața insectelor. Pe lângă faptul că am avut surpriza să le găsim în farfurie, la un moment dat eu și Cătă am adus niște gândaci de plastic cu care l-am speriat. Am râs mult”, spune Sorin. Iar Cătălin adugă: „El e mai mic și trebuia să ne amuzăm un pic pe seama lui. Dacă la mine se fac miștouri pe seama clătitelor sau a scorțișoarei, la el e cu insecte. Și sezonul ăsta am avut, slavă Domnului, toate „scolopenderele” posibile.”