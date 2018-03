Cine sunt cei patru specialiști de la ”Totul pentru dragoste”,  emisiunea prezentată de Mirela Vaida

Emisiunea prezentată de Mirela Vaida în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1, este una care tratează subiecte ce implică dragostea în toate formele și ipostazele ei.

Și pentru că problemele legate de dragoste sunt unele extrem de complexe și complicate, Mirela Vaida are, zilnic, alături de ea patru specialiști, patru oameni care, datorită expertizei, pot să-i asculte, să-i îndrume și chiar să-i ajute pe cei care acceptă să împărtășească povestea dragostei lor, indiferent despre ce fel de dragoste este vorba.

Carmen Grigoraș-Nițescu este licențiată în psihopedagogie și are un master în consiliere psihologică și educațională. Este life-coach, consilier în dezvoltare personală și are în derulare programe destinate exclusiv femeii. Carmen este la a doua căsătorie, are doi copii și a acceptat cu mare entuziasm să fie o prezență constantă în cadrul emisiunii.

Nușa Buceag este psiholog, este maestru Reikei, specialist în studiul destinului, specialist în astrologie chineză și în vindecarea moștenirilor de neam. Ea este mama unui tânăr de 22 de ani și are o poveste impresionantă. A fost abandonată în spital de către mama ei, despre care nu a știut nimic până la vârsta de 33 de ani. A fost adoptată și, astăzi, este un specialist care ajută foarte multi oameni, motiv pentru care a acceptat să facă acest lucru și la ”Totul pentru dragoste”

Eduard Puiu este psiholog clinician, psihoterapeut în psihologie cognitiv-comportamentală, specializat în dezvoltare personală prin teatru. Eduard este și el tatăl unei fetițe de 11 ani.

Andrei Vulpescu este jurnalist cunoscut, scriitor și blogger. Este autorul mai multor cărți ce au ca temă dragostea și are o experiență de peste 17 ani în jurnalism. Este, de asemenea, tatăl unei minunate fetițe de 11 ani.

Mirela Vaida împreună cu cei patru specialiști, dar și cu invitații lor speciali, încearcă să dea speranță oamenilor care decid să-și împărtășească poveștile, problemele, bucuriile și tristețile, zilnic, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.