Concurenta care l-a cerut în căsătorie pe Chef Scărlătescu. Angie Cobuţ face show la ”Aventură cu 4 stele”

”Aventură cu 4 stele”, show-ul care le duce pe vedete într-o vacan ț ă atipică, în Grecia, vine cu o mul ț ime de surprize pentru telespectatorii Antena 1. Una dintre participantele celei de-a treia edi ț ii a emsiunii este nimeni alta decât Angie Cobu ț , fosta concurentă de la ”Chefi la cu ț ite”, care a făcut senza ț ie cerându-l pe Chef Cătălin Scărlătescu în căsătorie.

Angi are o poveste impresionantă. Ea trăie ș te de foarte mul ț i ani în Spania, unde a ș i fost căsătorită cu un spaniol. A condus mai bine de zece ani de zile o mare companie, după care a luat decizia să demisioneze, dorindu- ș i mai mult timp liber pentru a- ș i trăi via ț a. În timpul ăsta a reu ș it să- ș i facă o casă minunată ș i, în continuare, se ocupă de design interior, pe cont propriu.

Angie s-a făcut remarcată în cadrul show-ului culinar ”Chefi la cu ț ite”, după ce l-a cerut pe Cătălin Scărlătescu în căsătorie. De fiecare dată când a avut ocazia, ea a declarat sus ș i tare că unul dintre obiectivele pe care ș i le-a propus în această via ț ă este să-l vadă pe Scărlătescu „om la casa lui”

Ardeleanca nu poate sta departe de lumea showbiz-ului ș i, de data aceasta, este protagonista show-ului ”Aventură cu 4 stele”, unde are parte de cele mai neobi ș nuite provocări. Pusă mereu pe ș otii, Angie dă savoare edi ț iei din 28 ș i 29 august, alături de Romică Ț ociu, Ș erban Copo ț ș i Anca Dinicu. Se împrietene ș te cu grecii, mulge capre, face pe ospătări ț a ș i cucere ș te pe toată lumea prin felul ei de a fi extrem de energic ș i pozitiv. Toate astea presărate cu accentul ei ardelenesc ș i cu glume la tot pasul, fac ca Angie Cobu ț să fie îndrăgită foarte mult de colegii ei de aventură.

”Angie este super fată, de ga ș că. N-a dat înapoi de la nicio provocare. Toată ga ș ca a fost super. O experien ț ă minunată toată Aventura cu 4 stele”, poveste ș te Romică Ț ociu.