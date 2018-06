Cel de-al nouălea sezon “Next Star” aduce în această seară, de la ora 20.00, în fa ț a jura ț ilor Lidia Buble, Pepe ș i Dorian Popa ș i a publicului, copii talenta ț i la muzică, dans sportiv, stand-up comedy, street dance, circ, karate, pictură ș i... geografie, într-o edi ț ie spectaculoasă ș i emo ț ionantă prezentată de Dan Negru.

Diseară, pentru prima dată, pe scena de la “Next Star”, un copil va sus ț ine un număr de roast. Mai exact, Sara (8 ani), o feti ț ă talentată la actorie, îi va lua peste picior pe cei trei jura ț i ș i pe Dan Negru, spre amuzamentul celor prezen ț i. Ce reac ț ii vor avea ace ș tia la ironiile Sarei, telespectatorii Antenei 1 vor vedea în această seară, de la ora 20.00.

În aceea ș i edi ț ie vine ș i Radu (5 ani), un băie ț el cu un IQ impresionant, care îi va lăsa cu gura căscată pe jura ț i cu demonstra ț ia pe care o va face pe scena show-ului, dar ș i Irina (12 ani), o feti ț ă talentată la pictură ș i cu o poveste emo ț ionantă, care sus ț ine că poate comunica cu îngerii. De asemenea, în deschiderea galei, pe scenă vor urca Omar Arnaout, Vanessa Marzavan, Rose-Marie Lanciu, Isabela Pamparău, Yasmina Butilă ș i Katia Cărbune, ș ase dintre câ ș tigătorii “Next Star”.

Cei mai talenta ț i copii din România vor veni la “Next Star”, în cel de-al nouălea sezon al show-ului prezentat de Dan Negru. Un sezon care promite să aducă în fa ț a publicului copii senza ț ionali, cu talente nebănuite ș i pove ș ti impresionante. Fiecare dintre ei va încerca să-i convingă pe cei trei jura ț i, Lidia Buble, Pepe ș i Dorian Popa, că el este viitorul “Next Star” ș i va “lupta” pentru marele trofeu, în valoare de 20.000 de euro.

În acest sezon, în spatele scenei, copiii ș i părin ț ii lor îl vor avea alături pe Ș erban Copo ț , un fel de stăpân al culiselor, care îi va descoase pe copii înainte ș i după ce ace ș tia coboară de pe scenă ș i care va sim ț i alături de părin ț i emo ț ia fiecărui număr artistic.

“Îmi plac performan ț ele de longevitate. „Next Star” a devenit cel mai longeviv kids show din istoria tv din România, împline ș te cinci ani ș i sper să-i fac ș i majoratul, asemenea Revelionului”, spune Dan Negru, prezentatorul show-ului.

Un show care, de altfel, nu ar trebui ratat. “ Ș i asta p entru că ne-am propus să aducem pe scenă momente spectaculoase, pentru că vom realiza ce înseamnă puterea unui copil atunci când vrea să lupte cu via ț a nedreaptă, pentru că vom descoperi România frumoasă ș i, de ce nu, pentru că părin ț ii pot realiza, uitându-se la “ Next Star”, că propriul lor copil are un talent la care nu s-ar fi gândit vreodat ă ”, spune Dana Mladin, produc ă torul show-ului.