Cosmin Seleși va prezenta cel de-al doilea sezon “Aici eu sunt vedeta”, la Antena 1

Actorul Cosmin Seleși va prezenta cel de-al doilea sezon al show-ului “Aici eu sunt vedeta”, care va începe, în curând, la Antena 1.

“Am primit cu bucurie propunerea să prezint acest show nou, haios, curat și distractiv, pentru că îmi place să lucrez cu copiii. E mult mai ușor și mai drăguț de lucrat cu ei, pentru că sunt sinceri. Și chiar știu cum să mă comport cu ei. Sunt tată, am și eu doi copii acasă, și sunt și actor la Teatrul „Ion Creangă”, care-i un teatru pentru copii. Deja am început filmările pentru noul sezon “Aici eu sunt vedeta” și în platou, la înregistrări, este o distracție totală”, spune Cosmin Seleși.

În show-ul “Aici eu sunt vedeta” secretele, fobiile, stângăciile și tabieturile vedetelor sunt dezvăluite de propriii lor copii, într-o competiție amuzantă. Cei mici fac aici echipă cu mama sau tata pentru o cauză nobilă, căci premiul pe care îl obține echipa câștigătoare va fi donat unor oameni aflați în nevoie.

Primul sezon al show-ului “Aici eu sunt vedeta” a fost prezentat la Antena 1 de Dan Bittman. Curajoasele vedete care au acceptat, până acum, să vină în fața telespectatorilor alături de copiii și nepoții lor, pentru a demonstra cât de bine se cunosc unii pe alții, sunt: Pepe, Maria Dragomiroiu, nea Mărin Barbu, Giulia Anghelescu, CRBL, Daniela Gyorfi, Petre Roman, Andrei Duban, Mihaela Cernea, Ionuț Iftimoaie, Aurelian Temișan, Paula Chirilă, Irinel Columbeanu, Mihai Morar, Helmut Duckadam, Nick, ex N&D, Mihai Gruia, ex-Akcent, Tavi Colen, Diana Bișinicu, Daniel Buzdugan, Dinu Iancu Sălăjanu și Rocsana Marcu.

Care sunt următoarele vedete care intră în joc, telespectatorii Antenei 1 vor afla, în curând, în cel de-al doilea sezon al show-ului “Aici eu sunt vedeta”.