Cosmin și Maria pleacă din Thailanda cu planuri de nuntă și un nou cuplu va sosi pe „Insula iubirii”

Al șaptelea episod al emisiunii „Insula iubirii” difuzat luni, 12 iunie, în intervalul orar 20:30 – 23:45 a fost lider de piață pe segmentul de public cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, din mediul urban. Pe aceste coordonate, Antena 1 a înregistrat 6.7 puncte de rating și o cotă de piață de 21.2%, în timp ce ProTV s-a situat pe locul al doilea cu un rating mediu de 5.9 puncte și o cotă de piață de 18.8%.

Aventurile continuă, astfel că în episodul de luni primul cuplu a părăsit Thailanda și nu oricum, ci împreună. Pentru Cosmin și Maria testul fidelității și al relației s-a finalizat cu o cerere în căsătorie, venită din partea Mariei. Concurenta a declarat că această experiență a fost una dintre cele mai importante din viața ei pentru a făcut-o să vadă detalii ale comportamentului ei care îl alungau pe partenerul ei și care distrugeau relația lor. În lumina acestei descoperiri, pentru prima dată, ea a încercat cu adevărat teama că îl va pierde pe Cosmin și a decis că numai o schimbare din partea ei va mai da o șansă poveștii lor. Ea a decis să îl ceară în căsătorie pe Cosmin, cu ajutorul echipei emisiunii și al lui Radu, explicându-i partenerului la ceremonia focului că a înțeles unde a greșit, cerându-i iertare. Întâlnirea celor doi a fost emoționantă, mai ales că răspunsul lui Cosmin a fost „da”, cei doi părăsind insula împreună cu planuri de nuntă.

Pentru Alexandra lucrurile nu sunt însă la fel de fericite în relația ei cu Aurel. Până acum, ea nu a făcut decât să se gândească la Aurel și să se roage ca el să nu cadă în ispită. Alexandra a crezut și a sperat că dacă ea se va comporta rezervat, nelăsând loc pentru interpretări, Aurel îi va urma exemplul. Însă alarma declanșată pe insula fetelor a pus-o față în față cu exact opusul: Aurel, sărutându-se în apă cu Maria. Aceste imagini au fost cu atât mai dureroase pentru concurentă cu cât știa că pentru Aurel o astfel de ipostază, care ar fi implicat-o pe ea, ar fi însemnat sfârșitul relației. „Când am văzut prima oară am fost șocată. Nu credeam că o să se sărute. Speram să nu. Și chiar nu mă așteptam. Mi-a garantat din toate punctele de vedere că nu o să cadă în ispită, că el e sigur, că el știe”, a spus Alexandra, care după aceste imagini s-a dus în baie să plângă. Pentru ea, aceasta ar fi prima dovadă că Aurel nu s-a schimbat. Însă a concluzionat că, din punctul ei de vedere, nu s-au despărțit încă și că decizia va fi luată la ceremonia focului de la finalul emisiunii, când se vor întâlni și îl va asculta și pe el.

La ceremonia focului, Bianca a primit o singură fotografie cu Liviu și cu Bianca ispita, în camera lui, stând de vorbă. Însă atenția ei a fost mai degrabă captată de Sorin, astfel că, într-o discuție pe terasă l-a rugat să nu o atingă. „Nu e ok când pui tu mâna pe mine. Mă topesc”, i-a spus Bianca, cântărind încă atracția ei față de ispită, mai ales că împărtășește credințele lui Liviu și anume că ar trebui să gândească iubirea rațional și facă alegeri cu mintea. „Nu suntem animale, în primul rând.(...)Ochii văd, inima cere și capul gândește”, e teoria lui Liviu expusă chiar de el în emisiune, explicând că Bianca e foarte curtată, dar niciodată nu a dat curs acestor cereri pe care i le-a arătat și lui. Astfel că Liviu are credința că Bianca va ști să aleagă corect, pentru că, după cum spune chiar el „Nu poți să te îndrăgostești în două săptămâni”. Însă, pentru prima dată între Bianca și Sorin au loc și discuții despre un posibil sărut. „Dar nu o să mă sărut cu tine. Nu are cum să se întâmple lucrul ăsta”, i-a spus concurenta ispitei, făcând și un pariu pe acest subiect. Mai târziu, ea a spus că vrea să rupă pariul, argumentându-i lui Sorin că nu vrea să îl provoace.

Teoria lui Liviu despre sărutul Dianei cu Andy a fost dezbătută împreună cu ispita Nicoleta. El este convins că Diana va merge până în punctul de a-l ispiti pe Andy ca după aceea să îi spună că era doar un joc. Însă și Nicoleta și celelalte fete le-au spus lui Liviu și lui Ben că lor nu li se pare credibilă această strategie și că nu are sens să vii pe insulă în rol de concurent, cu partenerul tău și să joci rolul ispitei. După această discuție, siguranța celor doi bărbați începe din nou să se zdruncine și ei se retrag în cameră, pentru a analiza toate informațiile pe care le știu și pentru a se susține reciproc. Și pentru că, rând pe rând colegii de insulă au intrat în camera lor să îi cheme la petrecere, ei au decis și o strategie, aceea de a rămâne în casă, cât mai departe de ispite.

Anuryh a vorbit despre schimbarea și evoluția lui Robert, care a devenit comunicativ și plin de inițiativă pe insulă. Însă acesta discută cu ispita despre limitele pe care el și DeeDee au decis să le respecte. În același timp, DeeDee, care a văzut imagini cu Robert distrându-se, este mai deranjată decât credea de acest lucru și își exprimă nemulțumirea vorbind jignitor la adresa partenerului ei. Cel de-al optulea episod al „Temptation Island – Insula iubirii” va aduce o surpriză pe insulă: un nou cuplu care va sosi în locul Mariei și al lui Cosmin. Cine sunt, care le este povestea și cum se vor integra în Thailanda, telespectatorii vor afla luni, 19 iunie de la ora 20:30.