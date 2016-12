Crăciunul românilor se vede la Antena 1: Debutul Uniplay Show, dar și finalele X Factor sau Te cunosc de undeva!

Zilele speciale sunt sărbătorite cu programe speciale la Antena 1, astfel încât Crăciunul românilor să se vadă cel mai bine din fața televizoarelor, acolo unde sunt invitați toți telespectatorii dornici să petreacă în familie cu bunătate, spectacol și bucurie.

Patru copii cu probleme majore de sănătate, dar și două surori lăsate de mama lor în plasament, pentru că nu are posibilitatea să le crească, și-au împlinit visurile joi, 22 decembrie, la “Next Star”, într-o ediție specială de Crăciun prezentată de Dan Negru.

A fost seara poveștilor extraordinare și a visurilor devenite realitate, din care nu au lipsit vedetele care au dorit să le facă micuților o bucurie acum, în prag de sărbători, și nici concurenții „Next Star” care le-au spus tuturor poveștile acestor copii speciali.

Vineri, 23 decembrie, de la ora 20.30, Antena 1 difuzează marea finală a emisiunii X Factor

Olga, Alex, Marcel și Raul sunt cei patru finaliști care vinerea aceasta își pun la bătaie toate atuurile în finala show-ului „X Factor”, ce va fi difuzată la Antena 1 de la 20.30. Fiecare este talentat, special și a demonstrat că își merită locul în finală, însă numai unul dintre ei va fi ales câștigător al celui de-al șaselea sezon și al marelui premiu în valoare de 100.000 de euro.

Vinerea aceasta cea de-a treia Gală LIVE este dedicată duetelor. Vedete cunoscute de la noi vor păși pe scena „X Factor” pentru a cânta alături de cei patru finaliști. Așa se face că Alex Mladin va cânta cu Sore, Raul Eregep cu Alina Eremia, Olga Verbițchi cu Roman, solistul de la Zob și Zdub, iar Marcel Roșca cu Alin Oprea. Spectacolul va fi total atunci când pe scenă, cei patru finaliști vor cânta live alături de mentorii lor. Iar imediat după se va da start vot: telespectatorii își vor putea vota favoritul prin SMS cu prenumele acestuia la 1313. Voturile celor de acasă sunt decisive pentru că după această primă sesiune de votare ultimii doi concurenți care obțin cele mai puține voturi pleacă acasă, iar cei doi care rămân vor intra la duel. Duelul aduce astfel multă emoție și trăiri intense, iar voturile telespectatorilor sunt din nou cele care vor alege marele câștigător „X Factor”. Despre cine este vorba rămâne de văzut vinerea aceasta la Antena 1, când pe scena show-ului vor mai urca pentru momente speciale și Florin Ristei sau Alina Eremia.

Show-ul „Te cunosc de undeva!” își alege sâmbătă, în Ajun de Crăciun, de la ora 20.00, marele câștigător al celui de-al zecelea sezon. Maria Buză și Pepe, Adina Răducan, Nico, Lucian Ionescu și Șerban Copoț intră în joc pentru marele premiu de 15.000 de euro în cea mai strălucitoare, frumoasă, emoționantă și așteptată gală a transformărilor din acest sezon. Punctele pentru transformările speciale pe care aceștia le-au pregătit le vor fi oferite atât de jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan, cât și de colegii lor nefinaliști, Amna, Misha, Dima Trofim și Dorian Popa.

În acest sezon, în premieră la „Te cunosc de undeva!”, ruleta le-a oferit finaliștilor posibilitatea să-și aleagă personajele pe care doresc să le interpreteze în marea confruntare de la final de sezon. Astfel, Lucian Ionescu, tânărul actor considerat revelația acestui sezon, s-a hotărât să-și joace șansa de finalist transformându-se în personajul suprem al muzicii internaționale, Michael Jackson. Mezina show-ului, Adina Răducan, o va imita pe Beyonce, o artistă pe care o admiră foarte mult și pe care a studiat-o intens, în timp ce Nico a ales să fie Jennifer Lopez, un personaj latin pentru care muzica și dansul sunt ca aerul și apa. Maria Buză și Pepe au ales să meargă pe show și distracție în marea finală, transformați în Marc Antony și Alexander Delgado, pe când Șerban Copoț va fi Mr. Grinch, un personaj colorat, dificil și amuzant care încearcă în toate poveștile să fure Crăciunul și nu reușește niciodată.

Înainte de a se transforma în jurați, nefinaliștii acestui sezon vor susține la rândul lor momente artistice alături de invitații speciali ai serii. Astfel, Dorian Popa va cânta împreună cu Fuego, un artist pe care l-a imitat în acest sezon și pe care îl respectă foarte mult, Amna va urca pe scenă alături de o fostă concurentă și prietenă a acestei emisiuni, Oana Sîrbu, Dima Trofim va avea ocazia să cânte alături de Mirela Vaida, în timp ce Misha va trăi pe scenă încă un moment pe care nu-l va uita niciodată, de data aceasta alături de soțul ei, Connect-R.

Florin Ristei și trupa sa, FreeStay, nu vor lipsi din marea finală. Alături de jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Aurelian Temișan și Andrei Aradits și de prezentatorii Alina Pușcaș și Cosmin Seleși vor susține momentul special din deschiderea marii finale.

Cine va fi marele câștigător al celui de-al zecelea sezon al show-ului transformărilor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 24 decembrie, de la ora 20.00, în finala „Te cunosc de undeva!”.

După marea finală a celui mai spectaculos show al transformărilor, „Te cunosc de undeva”, Antena 1 va difuza cu începere de la ora 23.15 cele mai frumoase, sensibile, incitante, inedite și pline de efervescență momente din concertul Horia Brenciu & HB orchestra, susținut pe 4 și 5 noiembrie, la Sala Palatului.

„Cred în spectacolul total”, spunea Horia Brenciu. „Mă gândesc mereu la conceptul asta. Din 2011, de când am început experiența Sălii Palatului, am încercat să-l perfecționez. Încă muncesc la asta. De-a lungul celor 13 producții, am avut lasere, trape aduse din străinătățuri, tiroliene și tot felul de efecte speciale. După toate astea, am rămas la lucrurile de bază: muzică, piese originale, momente coregrafice aparte, câteodată un cover bine plasat într-o surpriză muzicală.