CRBL, Cezar Ouatu, Alin Pascal și Sebastian Muntean  intră în jocul transformărilor, în noul sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”

CRBL, Cezar Ouatu, Alin Pascal și Sebastian Muntean întregesc lista concurenților celui de-al 12-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, programat pentru această toamnă, la Antena 1.

“Îmi doream foarte mult să particip la “Te cunosc de undeva!”, pentru că este o emisiune care îți permite să-ți depășești limitele și asta în fața unei țări întregi. Sunt foarte fericit să particip și sunt și mai fericit că am găsit aici o echipă de producție cum nu am mai întâlnit. Pe de altă parte, am deja temerile mele. Cel mai teamă îmi este de momentul când va trebui să joc roluri de femei, pentru că mi se pare imposibil să te miști și să ai aerul unei femei. Am început că le studiez mimica feței, să urmăresc ce fac cu mâinile, cum stau pe scaun și cred că sunt pe drumul cel bun”, spune interpretul și violonistul Alin Pascal, fiul cunoscutei cântărețe de muzică populară Matilda Pascal-Cojocărița.

“M-am simțit flatat că am fost luat în considerare pentru proiectul “Te cunosc de undeva!”. Până să ajung la clasamente, personaje, tocuri si peruci, am înțeles că simpla mea participare este un câștig personal și că mulți își doresc să ajungă pe o astfel de scenă, în fața a milioane de români. Mă simt norocos”, adaugă interpretul Sebastian Muntean.

CRBL, câștigător al primului sezon “Te cunosc de undeva!”, este la a patra sa participare în show-ul transformărilor. “Mi-am dorit să revin la “Te cunosc de undeva!”, pentru că am foarte multe amintiri plăcute din sezoanele trecute. Am rămas prieten cu aproape toată echipa de filmare și îmi era dor de juriu, de canapea, de ruletă și, bineînțeles, îmi era dor să încerc noi personaje. Urmează așadar încă un sezon plin de provocări. Pentru mine este o onoare să particip pentru a patra oară la acest show”, spune CRBL.

La rândul său, Cezar Ouatu, câștigător al celui de-al șaptelea sezon, urcă pentru a treia oară pe scena show-ului transformărilor. “M-am bucurat enorm când mi s-a propus să revin la “Te cunosc de undeva!”. Mi-am dorit asta, în primul rând motivat de reacția oamenilor care mă recunoșteau pe stradă, care îmi spuneau cât de senzaționale au fost transformările mele și care mă îndemnau să revin. Dincolo de acest aspect, eu cred că mai am multe de oferit în acest show. Consider că aceste două sezoane la care am participat în calitate de concurent au fost doar de încălzire. Și mai cred că în acest al treilea sezon voi atinge apogeul transformărilor mele de la “Te cunosc de undeva!””, declară Cezar Ouatu.

Alături de Cezar Ouatu, CRBL, Alin Pascal și Sebastian Muntean, în cel de-al 12-lea sezon al show-ului vor concura Lidia Buble, Ramona Bădescu, Adriana Trandafir, Julie Mayaya și Anisia Gafton.

Cât de bine vor reuși cei nouă concurenți să imite primele personaje care le-au picat la ruletă, telespectatorii Antenei 1 vor vedea, în curând, în prima ediție a celui mai nou sezon “Te cunosc de undeva!”.