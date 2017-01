Cum aniversează echipa de la "Neatza cu Răzvan și Dani” 9 ani de existență a emisiunii

Miercuri, 1 februarie, „Neatza cu Răzvan și Dani” aniversează 9 ani de existență a emisiunii. Matinalii nu se dezic și aduc voia bună și spectacolul în casele românilor încă de la primele ore ale dimineții, cu atât mai mult cu cât ediția de miercuri este una aniversară.

Și pentru că le-au cam făcut pe toate până acum, anul acesta echipa s-a inspirat din obiceiurile lunii februarie pe Glob și va aduce carnavalul în platoul matinalului de la Antena 1. Multă culoare, costume, decoruri și dansuri exotice, invitați care vin să le spună matinalilor „La mulți ani”, toate se vor regăsi în ediția de miercuri, 1 februarie.



„De-a lungul timpului am făcut tot felul de petreceri. De data asta vom încerca o zi de carnaval la „Neatza”. După cum știți, februarie este luna carnavalului în lume, celebre fiind cele din Veneția, Rio sau Tenerife, așa că ne-am inspirat din acest obicei și vom avea un carnaval în platou”, dezvăluie Dani.

La rândul lui, Răzvan spune că distracția va fi garantată, mai ales că de atâta timp ei își petrec toate diminețile împreună, exact ca o familie: „La început a fost ca în tabără. Acum e ca la o veșnică reuniune de 10 ani de la terminarea liceului”, glumește acesta.



Din platoul „Neatza” nu vor lipsi invitații speciali, printre care Pepe, Lidia Buble, Ruby sau Anda Adam, multe bunătăți pregătite de Vlăduț special pentru această aniversare, dar și cele mai interesante informații adunate de Cătălin Oprișan, după cum declară chiar el: „Voi încerca să găsesc ce se petrecea acum nouă ani în lume, indiferent de domeniu, ca să vedem de unde am început și... unde am ajuns.” Pentru fiecare dintre membrii echipei, acești 9 ani au fost cu totul și cu totul aparte.



„Am aproape trei ani de „Neatza”. Iar emisiunea are un secret: timpul curge altfel aici și poți ajunge oriunde îți imaginezi. Eu una am fost bebeluș de ziua copilului, am fost prințesă, am fost Maleficent, divă de anii ’20. Este superb să ajungi în lumea pe care ți-o propune matinalul ăsta”, spune încântată Amalia, „horoscopista” echipei.

Și pentru Flavia, anii petrecuți în această gașcă sunt trecuți la capitolul senzaționali: „E o emisiune care dă dependență. Sincer, nu-mi amintesc foarte bine diminetile pre-„Neatza”. Pentru mine dimineața trebuie să înceapă în formula asta.”



„Au fost nouă ani în care am învățat enorm”, adugă și Dani, „am reușit să descoperim oameni foarte buni, am reușit să nu ne despărțim de prea mulți colegi și ăsta cred că e recordul adevărat, suntem cam în aceeași formulă, ca echipă, nu doar ca prezentatori.

Cu toate astea, au fost și 9 ani grei, „Neatza” nu e o producție ușoară și chiar dacă pare că tot timpul ne distrăm, în spate este destul de multă muncă.” Muncă presărată însă cu multă bucurie și o grămadă de prieteni, după cum completează Răzvan: „Neatza” înseamnă râsete, bucurie, ochi umezi, prieteni buni, anduranță, satisfacție, recunoștință.”