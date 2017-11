De la 0 RON, la un câștig garantat de 37.716 RON

Marele Zid s-a confruntat aseară cu o echipă specială, mămă și fiică, ce au venit în platoul emisiunii și au demonstrat că viața le-a învățat să fie optimiste, luptătoare și învingătoare. Cele două au plecat la finalul serii cu un premiu de 37.716 RON, după un parcurs unic.

Spiritul vesel și încântarea de a fi în concurs le-a ajutat pe cele două în prima probă a ,,Căderii libere”, unde au reușit să răspundă corect la toate întrebările. Pentru următoarele etape s-au despărțit, Monica a rămas în platou, iar Beatrice a plecat în camera de izolare, dar înainte de a-și ura succes și-au promis că se vor bucura de fiecare moment al jocului. În fața zidului, fiica a avut încredere totală în strategia mamei, iar intuiția de a plasa bilele verzi pe numere norocoase, au ajutat-o să obțină sume mari. Monica a fost fascinată de modul în care părea să comunice cu Marele Zid, așa că ales riscul pe parcursul jocului, Dublarea i-a mărit și mai mult câștigul în a doua etapă, dar a făcut-o să cunoască și reversul, căci atunci când proiecția afișa un posibil premiu de trei cifre, o bilă roșie aterizată pe 150.000 RON a anulat întregul parcurs. Viața a învățat-o să se ridice, așa că și în acest show a decis să o ia de la căpat: ,,Nu e bine, dar sunt optimistă, mai sunt întrebări. Acum nu mai am nimic de pierdut.” . De la 0 RON a reușit să ajungă la 74.989 RON, însă decizia a stat în mâinile mamei sale.

Beatrice nu a fost sigură pe jocul său și a mizat pe faptul că în prima probă s-au descurcat excelent, așa că a ales să semneze contractual pentru suma garantată: ,,Am venit împreună pentru că tu m-ai rugat să ne jucăm, iar în camera de izolare m-am gândit că nu vreau să am nicio strategie.”, a mărturisit aceasta emoționată. Cele două au plecat acasă cu un premiu de 37.716 RON, după un parcurs impresionant, demonstrând că în ciuda momentelor dificile găsesc puterea ca la final să zâmbească. Valentin Butnaru a fost impresionat de legătura echipei și le-a felicitat în aplauzele spectatorilor: ,,Eu nu am mai văzut până acum o relație ca a voastră. Sunteți două persoane extraordinare, veți găsi în mine un prieten.”, a declarat moderatorul la finalul ediției.

,,The Wall- Marele Zid” revine și în seara aceasta pe Antena 1, de la ora 20:00, cu o altă confruntare ce va încinge spiritele în platoul emisiunii fenomen.