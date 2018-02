De la Neptun TV, la Antena 1. O nouă prezentatoare la Observatorul de weekend

Anamaria Gudu se va alătura începând de astăzi echipei de prezentatori ai Observatorului de la Antena 1. Telespectatorii o pot urmări pe Anamaria la pupitrul de știri sâmbătă și duminică, în jurnalul orei 13:00, respectiv 16:00. Noul pas în carieră al jurnalistei este o provocare pe care a întâmpinat-o cu mult entuziasm și încredere, fiind în același timp și extrem de încântată să facă parte din familia frumoasă a Observatorului: „A contat mult, recunosc, faptul că echipa m-a susținut, de la regizor până la producători, și, astfel, proba pe care am dat-o a fost un succes. Știu că am de-a face cu o echipă de profesioniști.”, a mărturisit aceasta.

Periplul în televiziune al jurnalistei a început în urmă cu aproape 11 ani, ca reporter, însă schimbarea către pupitrul de știri a venit în mod natural după foarte puțin timp. Anamaria Gudu a fost de la bun început dornică să livreze informații de calitate și să se perfecționeze în domeniul care o pasionează, căci, după cum chiar ea declară, jurnalismul este mai mult decât o simplă meserie: „Mi-am dat seama că îmi place ceea ce fac atunci când ieșeam pe ușă dimineața ca reporter și eram curioasă ce mi-a pregătit ziua, pe cine voi întâlni, ce personalitate, sau povestea cărei familii o voi afla, pentru a deveni apoi strigătul ei de ajutor în fața telespectatorilor. Jurnalismul nu are cum să fie o meserie, sunt sigură că pasiunea este cea care îi dă jos din pat pe toți cei din acest domeniu.”. În ceea ce privește așteptările pe care le are de la noua poziție la pupitrul de știri al Observatorului, Anamaria mărturisește că oportunitatea de a face primul pas către acest punct al carierei sale îi creează, în primul rând, mari așteptări de la propria persoană: „Pupitrul Observatorului mi-a dat fiori când am pășit pentru prima dată în platou, la prima probă. Pur și simplu, m-a copleșit. Consider că trebuie să fii propulsat către notorietatea publică de valorile pe care demonstrezi că le ai, nu de simpla expunere la TV. Eu îmi doresc să aduc o schimbare mediului în care mă aflu, prin felul meu de a fi în fața camerelor de filmat.”

Anamaria Gudu a fost primită cu brațele deschise în familia Observatorului, iar colegii săi de platou au avut grijă să îi dea ultimele sfaturi înainte de primul live de la pupitrul de știri al Antenei 1: „În redacția Obsevator am fost norocoasă să cunosc persoane care m-au încurajat și susținut. Adică mi-au spus clar care sunt punctele mele forțe, dar și unde mai trebuie să aduc îmbunătățiri. Și m-au ajutat zilnic în acest sens, nu au fost doar vorbe. Andrea Berecleanu, pe care o admir nespus de mult, a fost atât de familiară cu mine de la prima întâlnire, de parcă ne-am fi cunoscut dintodeauna. Mihaela Călin mi-a explicat programul de editare, Iuliana Pepene a repetat alături de mine cu multă răbdare, iar Daniel Osmanovici, Octavia Geamanu și Mihai Jurcă sunt cu toții foarte joviali.”

Când nu se află la pupitrul de știri, Anamaria Gudu își îndreaptă toată atenția către cei doi copii- Michael, 12 ani, și Demethria, 8 ani, căci pe lângă rolul de jurnalist pasionat este și o mamă extrem de dedicată: „Mergem la școală, facem teme, ne plimbăm cu bicicleta și facem sport. Le gătesc, dar luăm masa și la bunici sau în oraș. Sincer, bunica, mama mea, este cea pe care ne bazăm când ne este foame!”, a declarat aceasta.

Telespectatorii Antena 1 o pot vedea pe Anamaria Gudu la pupitrul de știri al Observatorului de sâmbătă și duminică, în jurnalul orei 13:00 și al orei 16:00.