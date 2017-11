Duckadam vorbește despre cel mai prețios lucru din locuința sa: “Este o păpușă, pe care am primit-o de la bunica”

Joi, 9 noiembrie, de la ora 21.15, la „Aici eu sunt vedeta”, celebrul portar Helmut Duckadam, care vine alături de fiica sa cea mică, Julianne (9 ani), mărturisește că cel mai prețios lucru din casa sa nu este vreun trofeu, ci o păpușă, pe care a primit-o în dar de la bunica sa, în anul 1966. Viitorul mare portar avea atunci șapte ani.

“Când eram mic și majoritatea băieților se jucau cu mașinuțele, eu am rugat-o pe bunica mea, care era plecată în Canada, să-mi aducă o păpușă. Asta pentru că mie, în perioada aceea, îmi plăcea să mă joc cu păpușile. Se întâmpla în anul 1966. Asta nu înseamnă că acum nu-mi mai place să mă joc cu ele. (râde) Păpușa aceasta are aproape 52 de ani. Am acasă foarte multe lucruri valoroase din fotbal, dar cea mai prețioasă rămâne pentru mine această păpușă, pe care mi-a dăruit-o bunica”, spune cel supranumit “eroul de la Sevilla”.

Alte lucruri neștiute despre Helmut Duckadam, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 9 noiembrie, de la ora 21.15