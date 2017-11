Echipa verde a pierdut primul concurent în confruntarea ,,Chefi la cuțite” de aseară

După cinci confruntări care au stabilit clasamentul de la bancurile de lucru până în acest moment al show-ului, aseară, cele trei echipe au trecut iar printr-o probă de foc care a încins spiritele în bucătăria ,,Chefi la cuțite”. Presiunea a fost extrem de mare, deoarece la masa degustării s-au aflat furnizorii casei regale, iar tema fine dining-ului a impus farfurii cu pretenții pe măsură. Tensiunile nu au lipsit din meniu, iar miza câștigului i-a făcut pe cei rămași în cursă să joace mai dur ca oricând. La finalul serii, echipa verde a avut parte de prima eliminare din acest sezon.

,,Portocala mecanică”, echipa în minoritate numerică, a câștigat încă o dată probă în doar trei bucătari, după ce chef Florin Dumitrescu și-a adjudecat și tilul de ,,rege al saint jaques-ului”. Aseară a vrut să demonstreze că un preparat nu îți poate aduce neapărat victoria, mai important fiind modul în care îl gătești, de aceea a stabilit ca echipa verde să beneficieze de ingredientul special. Strategia lui a funcționat, iar creveții pregătiți de bucătarii cu tunici portocalii au trimis cele două echipe rămase la un duel aprig: ,,Cred că s-a declarat oficial că sunt regele saint jaques-ului! Mă cuprinde un sentiment de regalitate, de sânge albastru. Am câștigat!”, afirma cu zâmbetul pe buze chef Florin la finalul probei.

Proba individuală a avut la bază un ingredient atipic, cafeaua, pe care concurenții au fost nevoiți să îl includă în farfuria finală. Dacă unii s-au orientat către rețete dulci, alții au preferat să asezoneze cărnurile, sau o folosească drept bază pentru sosuri delicioase. Cafeaua i-a pus pe gânduri pe mulți dintre ei, care din cauza presiunii s-au blocat și nu au mai găsit determinarea de a lupta. Oboseala și încercările repetate din concurs i-au adus pe unii dintre bucătari cu moralul la pământ, dar încurajarea coechipierilor i-a făcut să ducă proba la bun sfârșit. Seara nu a fost lipsită de evenimente: Bad Angie din echipa mov a descoperit că preparatul pe care l-a pus la răcit nu se afla în frigider, iar Ionuț Chirițoiu din echipa verde a început lupta complet lipsit de inspirație. Cei trei chefi au jurizat farfuriile mai exigent ca oricând, iar propunerile culinare ale concurenților nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor: ,,Asta chiar nu este comestibilă! Zici că e ghiveci cu flori!”, afirmau aceștia cu stupoare. Confruntarea a avut și un verdict amar, cu o premieră pentru echipa verde a lui chef Sorin Bontea: a pierdut primul concurent, pe Bucă, ce a părăsit concursul după a șasea confruntare pe echipe. ,,Astăzi am fost veriga slabă, dar să nu uităm că în etapele trecute am avut o farfurie de 15 puncte la finalul serii. Mă bucur că am ajuns aici, dar îmi pare rău că plec.”, au fost cuvintele sale înainte să părăsească bucătăria ,,Chefi la cuțite”. Antena 1 va difuza săptămâna viitoare luni și marți ultimele battle-uri decisive, în care se vor alege semifinaliștii celui de-al patrulea sezon. Miza este una foarte mare, iar etapele ce urmează nu vor aduce zâmbetul pe buze decât pentru cei care câștigă: cine sunt aceștia și ce concurenți vor trece prin emoțiile eliminării, telespectatorii vor vedea pe 20 și 21 noiembrie, în două ediții fulminante ale celei mai iubite emisiuni culinare.