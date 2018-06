Eliminarea grea pentru chef Dumitrescu: echipa albastră rămâne în doi bucătari

Meniul întreg de degustare din ediția de luni de la „Chefi la cuțite” a fost motiv de tensiune și nervi întinși la maximum, atât între jurați, cât și între concurenți. Presiunea penultimei confruntări pe echipe din sezonul 5 a stârnit noi rivalități, iar câștigul detașat al echipei verzi a trimis la duel bucătarii în tunici galbene și albastre. La final, farfuria cu cel mai mic punctaj s-a dovedit a fi a Elenei Rus, care a părăsit concursul cu zâmbetul pe buze, lăsându-și trupa în doar doi bucătari: „Pentru mine a fost extraordinar. Nu îmi pare rău!”.

Penultima confruntare pe echipe a clasat „Chefi la cuțite” ca lider de piață pe toate categoriile de public. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 19.59-23.07, show-ul a condus detașat topul audiențelor. Așa se face că la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, Antena 1 a fost lider cu o medie de 8,9 puncte de rating și 25,6 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 5,7 puncte de rating și 16,5 % cota de piață. La orașe emisiunea a fost lider cu o medie de 8,4 puncte de rating și 19,7 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al treilea, după TVR1, cu 5,4 puncte de rating și 12,6 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, show-ul a fost lider cu o audiență medie de 7,9 puncte de rating și 18,8 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 5,7 puncte de rating și 13,4 % cota de piață. Peste două milioane de telespectatori la nivel national urmăreau aseară lupta culinară a celor rămași în competiție, în minutul de maximă audiență de la 22:39.

Antena 1 a fost lider de audiență şi în Prime Time, pe toate categoriile de public. Astfel, în intervalul 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 18-49 de ani o audiență medie de 7.5 puncte de rating și 23,2% cotă de piață, în timp ce Pro Tv se situa pe poziția secundă cu 5.6 puncte de rating și 17,3% cotă de piață. La orașe, postul de televiziune a fost lider cu o medie de 7.3 puncte de rating și 17,8 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al treilea, după TVR1, cu 5,6 puncte de rating și 13,8 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 6,9 puncte de rating și 17,3 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 5,5 puncte de rating și 13,9% cota de piață.

Aseară, bucătarii s-au întrecut să impresioneze invitații speciali de la masa degustării, un juriu format din oameni diferiți, ce împărtășesc aceeași pasiune: motociclismul. Tema le-a impus concurenților să recreeze un meniu întreg de degustare, motiv pentru care au gătit trei preparate în loc de unul singur, încercând să se sincronizeze ca o adevărată echipă. Votul juraților a mers detașat către echipa condusă de Sorin Bontea, iar prin supa de usturoi, tacos cu homar și un desert delicios de bezea, bucătarii cu tunici verzi au reușit să se salveze de la duel.

Proba individuală le-a adus pe mese dueliștilor cloșuri ce au ascuns câte un ingredient misterios, însă tema le-a impus tuturor să gătească o farfurie cu iz mediteraneean, folosind produsele găsite pe bancul de lucru. Roșii uscate, mezeluri italienești, brânzeturi fine, paste proaspete, sau ingrediente siciliene au stat la baza preparatelor finale, iar tema probei i-a ajutat pe cei mai mulți să pregătească bucate gustoase și inovative. Deși sesiunea de gătit a fost una tensionată, finalul serii a fost cu adevărat fulminant, nu doar prin prisma rezultatelor, cât și prin discuțiile dintre concurenți. Înainte ca Gina Pistol să dezvăluie cine rămâne în competiție, Mihai și Răzvan din echipa galbenă s-au antrenat într-o dispută care l-a nemulțumit pe chef Scărlătescu și i-a contrariat pe cei din jur: “Eu încerc să fac treabă și voi veniți ca valul și măturați tot. Treziți-vă la realitate!”, afirma mentorul echipei galbene. Dacă Mihai l-a acuzat pe Răzvan că l-a sfătuit să saboteze sesiunea de gătit, cel din urmă a negat totul, motiv pentru care tensiunea competiției din această etapă a ajuns să afecteze chiar relația dintre coechipieri: ,,Nu am mai trecut niciodată prin asta. Mihai a jucat teatru, s-a jucat cu mințile noastre. Sunt dezamăgit.”, afirma Răzvan cu lacrimi în ochi.

Farfuria cu cel mai mic punctaj a fost a Elenei Rus, care a părăsit aseară competiția în aplauzele colegilor săi, recunoscătoare pentru experiența culinară pe care a trăit-o alături de ștrumfii jedi și Florin Dumitrescu: “Asta a fost farfuria, nu îmi pare rău. A fost extraordinar ce am trăit aici.”. Rămași în doar doi bucătari, cei din echipa albastră vor continua lupta diseară împotriva echipelor rivale, galbenii și verzii, în ultima confruntare pe echipe ce va începe de la ora 20:00, pe Antena 1!

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 18-49 Urban, All urban si National

Perioada 18 iunie 2018