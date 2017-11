Emisiunea ”iUmor”, prima în preferințele românilor

Cea de-a zecea ediţie a celui mai nou sezon “iUmor”, difuzată duminică seara, între orele 20:44 și 23:09, la Antena 1, a fost lider de audiență, atât pe publicul comercial din mediul urban, cât și la nivelul întregului public din mediul urban.

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 9,7 puncte de rating și 23% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv cu o medie de 8,5 puncte de rating şi 19,9 cotă de piaţă.

iUmor a fost lider și la nivelul întregului public din mediul urban cu o audiență medie de 7,5 puncte de rating și 15,7% cotă de piață, în timp ce poziţia secundă a fost ocupată de Pro Tv cu 6,5 puncte de rating și 13,7% cotă de piață.

În minutul de aur, 21:52, peste 1,6 milioane de telespectatori la nivel național urmăreau producția Antena 1.

Grupul Kabuki Mono, din Japonia, a prezentat o scenetă inspirată din filme de acțiune, în care scenariul pleacă de la o valiză pe care era imprimat chipul Deliei și care trebuie protejată. Abia la final, jurații au aflat cu o oarecare dezamăgire ce se află în ea: o căciulă de cauciuc.

Cheloo a fost cel care s-a arătat cel mai entuziasmat, astfel că a și primit-o cadou. ”Iubesc căciulile, iar aceasta reprezintă o tunsoare tradițională a samurailor japonezi, care a fost interzisă în secolul XIX-lea, după introducerea noului sistem militar occidental. Eu sunt fascinat de cultura japoneză și consider că sunt un popor admirabil”, a spus Cheloo.

Cu această ocazie, cei trei jurați au aflat că și că Delia este foarte cunoscută în Japonia, iar la final jurații au votat DA pentru Kabuki Mono.

Voicu Mane este deja la a doua încercare la ”iUmor” și, deși a mai trecut și prin experiența unei finale, tot nu a reușit să scape de emoții până acum. Numărul său de stand-up comedy a fost însă la înălțime, iar singurul regret al celor trei jurați a fost doar că Voicu a început destul de timid. ”Mereu mi se întâmplă așa în primele minute, e din cauza emoțiilor”, a mărturisit acesta înainte de a afla că a primit cele trei voturi ale juraților. ”Ți-aș face o injecție cu încredere în creier, pentru că ai de ce să fii încrezător. Luptă-te cu emoțiile!”, l-a îndemnat Mihai Bendeac.

Paul Mirea este deja la a treia participare la ”iUmor”, dar susține că nu gândul de a câștiga îl face să revină, ci l-ar face fericit dacă Mihai Bendeac, Delia și Cheloo s-ar ridica și l-ar aplauda. Glumele sale cu tentă sexuală au fost însă departe de a-i încânta pe cei trei jurați. ”A fost un exces de vulgaritate lipsit de fundament”, a mărturisit Mihai Bendeac, iar Paul a plecat acasă fără niciun vot.

Taylan Ozulusal, în vârstă de 24 de ani, este din București, iar la ”iUmor” a ajuns împotriva sfaturilor prietenilor. Numărul său de stand-up a fost inspirat de viața lui într-o familie româno-turcă și de copilăria sa din zona Gării de Nord și culminând cu o serie de glume la adresa atentatorilor, lucru care l-a înfuriat pe Mihai Bendeac.

”Ceea ce ai făcut a fost să te folosești de niște lucruri îngrozitoare petrecute în ultimii ani și ai arătat că aceasta este latura predominantă din lumea musulmană . Nu e OK, musulman nu înseamnă bombe!”, a spus acesta.

Iar dacă Delia a încercat se medieze situația, Cheloo a mărturisit că glumele au fost pe placul său și i-a oferit unicul vot lui Taylan.

Cei patru băieți din grupul Pantomix le-au amintit juraților de scenetele făcute de mai multe grupuri de umor de la începutul anilor 1990. Delia și Mihai Bendeac le-au dat voturile lor pentru moment, în timp ce Cheloo nu au reușit să îl convingă.

Teodor Ghiță, este un actor profesionist, care a avut deja un număr de succes la ”iUmor” în pielea ”Omului-înger”, așa că s-a gândit că ar putea încerca să participe și fără să pregătească ceva de această dată. Ca urmare i-a rugat pe jurați să scrie câteva cuvinte pe hârtie, iar de acolo a început numărul lui Teodor, care s-a ghidat pe parcurs în funcție de mesaje și de cuvintele ajutătoare ale lui Șerban Copoț și Vlad Georgescu.

”E clar că te descurci bine indiferent de situație”, a admis Cheloo, înainte ca jurații să voteze unanim DA.

Numărul de comedie al francezului Le petit Monsieur, care se folosește doar de un banal cort, le-a stârnit nostalgii juraților ”iUmor”. Printre cei marcați de experiențele din vacanțele în camping se numără prezentatorul Șerban Copoț și juratul Cheloo. În timp ce Șerban a povestit că s-a chinuit să strângă un cort timp de jumătate de oră în toiul nopții, după ce a urmărit stele căzătoare, Cheloo a mărturisit că experiența sa a fost chiar și mai complicată. ”În 2010, am urcat pe munte cu cortul meu nou. După ce am terminat să îl fac, m-am mișcat puțin și era foarte instabil... Am ieșit și când am văzut că pusesem bețele de susținere pe dinafară, mi-am dat seama că nu am ce căuta acolo!”, a mărturisit amuzat Cheloo.

Din păcate, numărul francezului a fost aprobat doar de Delia, astfel că Le petit Monsieur a strâns cortul în timp record și a plecat.

Ajunsă în această toamnă la cel de-al IV-lea sezon, emisiunea ”iUmor” continuă căutarea pentru cele mai bune numere de comedie din întreaga lume!

Delia, Cheloo şi Mihai Bendeac sunt cei trei jurați ”iUmor” în fața cărora sute de umoriști din toate țările lumii și-au prezentat cele mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație. Persoanele care vor să participe în noul sezon se pot înscrie deja pe adresa casting.a1.ro.

Fiecare dintre cele trei vedete își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Concurenţii din fiecare ediţie, care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00.

Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.