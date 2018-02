Explozie de culoare și voie bună în ediția aniversară „Neatza cu Răzvan și Dani”

În această dimineață, echipa matinalilor a aniversat 10 ani de existență pe micile ecrane, iar zâmbetele, voia bună și aparițiile surprinzătoare nu au lipsit din peisaj. Petrecerea a început încă de la prima oră a dimineții, iar cea mai simpatică gașcă a sărbătorit în direct alături de invitații speciali, care s-au distrat în „noua casă” a show-ului, studioul de filmări modular.

Glumele s-au ținut lanț, jocurile nu au lipsit din peisaj, iar cei din familia ,,Neatza” și-au adus aminte de prima emisie a show-ului, de acum zece ani, și au rememorat cele mai inedite momente. Tot din acest motiv, vedetele care au fost alături de gașca veselă de-a lungul acestei perioade au primit un trofeu, în semn de muțumire pentru momentele frumoase petrecute împreună pe parcursul anilor. Horia Brenciu a fost nelipsit de la petrecere, iar Pepe, Fly Project, Connect-R, Alex Velea, Nicole Cherry, Jo, dar și echipa Prietenilor de la 11 au fost doar o parte dintre vedetele care au venit să le spună matinalilor „La mulți ani”. Amalia din echipa ,,Neatza” s-a reunit la ceas aniversar cu colegele sale de la Blaxy Girls, iar fetele au interpretat în formula completă piesa ce le-a consacrat, "If you feel my love".

Cel mai longeviv cuplu de prezentatori ai matinalului, Răzvan și Dani, s-au bucurat alături de cei prezenți de secvențe vechi din emisiunea pe care au construit-o alături de imbatabila familie din platou și regie. Și Flavia a ținut să-i surprindă pe colegi și a pregătit un moment special în care a făcut spectacol pe scena de dans. Vlăduț a îndulcit atmosfera printr-un delicios tort, un doboș de ciocolată, decorat cu cele mai fine ingrediente. Și pentru că show-ul matinalilor este mereu presărat cu momente spumoase și invitații speciali s-au întrecut pe sine la bancul de lucru, printre ingrediente care mai de care mai savuroase. Horia Brenciu, Jeremy Ragsdale, câștigătorul X-Factor, Florin Ristei și Cătălin Oprișan au pornit o competiție culinară, în care s-au străduit să le ofere matinalilor cel mai gustos tort aniversar ,,de zece”, pregătit în doar șaizeci de secunde.

Interpretările artiștilor, momentele de dans, glumele caracteristice și voia bună au făcut istorie și astăzi, la un deceniu de la prima emisie a celui mai iubit show al dimineții, ,,Neatza cu Răzvan și Dani”.