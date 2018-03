Feli, pentru prima dată în postură de jurat, la ”The Four – Cei 4”: ”E foarte greu, într-o zi o să mor aici”

Mihai Stetcu/Mihai Stetcu/www.mihaistetcu.com





Aflată pentru prima dată în postura de jurat, Feli mărturisește că ”The Four – Cei 4”, care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, e un adevărat carusel al emoțiilor!

Cu umorul său nelipsit, Feli mărturisește că trăiește de două ori emoțiile la filmările pentru ”The Four – Cei 4”, emisiune care va avea premiera pe 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1. ”E foarte greu, mă ia inima cu duelurile astea! Într-o zi o să mor aici, pentru că eu trăiesc și emoțiile concurenţilor. Pe de-o parte abia aștept duelul, dar când vine momentul alegerii, mă bucur că nu sunt eu cea care trebuie să ia o decizie, ci publicul”, povestește Feli.

Cântăreața se află pentru prima dată în postura de jurat al unei emisiuni, iar noua ipostază i se potrivește de minune: ”Îmi dă ocazia, din postura de jurat, să fiu exact așa cum sunt eu. Din ce am văzut eu, în alte emisiuni, toți jurații sunt drăguți, chiar și dacă nu simt nevoia să fie. < The Four – Cei 4 > te lasă să fii autentic! E un show foarte dur!”, a mai spus artista.

Fiecare dintre ”Cei 4” are o vastă experiență în muzică și nu este străin de scenele mari din România. Tocmai de aceea, jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo au decis că ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei 4”, însă în fiecare ediție aceștia trebuie să lupte pentru a-și păstra locul.

Macanache, cel care va urca pe scena ”The Four – Cei 4” în calitate de prezentator, le reamintește concurenților că în fiecare ediție lupta se dă pe loc, astfel că noua provocare a emisiunii va fi, întocmai ca în industria muzicală, ca cei aleși să își păstreze locul deja câștigat și să devină mai buni de la o săptămână la alta!

Astfel, începând cu data de 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, Cei 4 vor fi pregătiți să lupte în fiecare ediție cu challengerii care vor încerca mai întâi să convingă juriul că merită să primească șansa de a se duela.

Fiecare challenger care obține toate cele patru voturi ale juriului poate alege un artist din Cei 4 să îl provoace la duel. Astfel, fiecare va interpreta o nouă piesă, iar de această dată, publicul din sală este cel care decide câștigătorul, votând prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”.