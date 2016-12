HAPPY New Year, pe Happy Channel!

În ultima săptămână din an și în prima zi din noul an, Happy Channel le-a pregătit telespectatorilor comedii romantice și povești de dragoste clasice pentru întreaga familie pentru ca 2017 să fie HAPPY New Year!

Luni, 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, telespectatorii vor urmări de la 18:00, filmul “Ai grijă ce-ți dorești de Crăciun” („Christmas Clause”), iar de la 22:00, “Reuniunea de Crăciun” („Christmas Reunion”).

Pe 27 decembrie, Happy Channel invită iubitorii filmelor de familie în living, pe canapea, să vizioneze “Un Crăciun pe drumuri” („Holiday Road trip”), de la 20:00, iar de la de la 22:00 sunt invitați să împodobească ”12 pomi de Crăciun” (”12 Trees Of Christmas”).

Seara de miercuri, 28 decembrie, este dedicată filmelor de comedie: de la 20:00, “Tabăra pentru bebeluși” („Baby Bootcamp”), iar de la 22:00, “Jocul dragostei” („Game of love”).

Joi, 29 decembrie, Happy Channel difuzează alte două comedii romantice savuroase: de la 20:00, “Un cadou cu suflet” („A Gift Horse”) și de la 22:00, “Lună de miere în Las Vegas” („Honeymoon in Vegas”). Jack, un detectiv particular îi promite mamei sale că nu se va însura niciodată. Pe de altă parte, prietena sa, Betsy, amenință că-l părăsește dacă nu se hotărăște s-o cearăîn căsătorie. Jack o duce pe Betsy la Las Vegas, unde un simplu joc le schimbă viețile.

Serile de 30, 31 decembrie și 1 ianuarie sunt rezervate filmelor din seria“Rosamunde Pilcher”,povești de dragoste clasice ce poartă semnătura celebrei scriitoare britanice Rosamunde Pilcher. Până în anul 1965, Rosamunde Pilcher și-a semnat scrierile cu pseudonimul "Jane Fraser". De-a lungul timpului, Rosamunde Pilcher a continuat să scrie romane și povestiri,având peste 60 de milioane de cărți vândute. O mare parte din romanele ei au fost transpuse în filme, pe o parte dintre ele telespectatorii având ocazia să le urmărească pe Happy Channel.

Vineri, 30 decembrie, de la 20:00, Happy difuzează“Risc asumat” („Robin Pilcher: A Risk Worth Taking”) și de la 22:00, „De la capăt” („Robin Pilcher: Starting Over”).

Sâmbătă, 31 decembrie, în ultima zi din 2016, Happy Channel aduce “Solstițiul de iarnă” („Rosamunde Pilcher: Winter Solstice”), de la 20:00,cu Jan Niklas, Geraldine Chaplin și Sinead Cusack, iar de la miezul nopții “Inimă neștiută” („Rosamunde Pilcher: Unknown Heart”).

Duminică, 1 ianuarie 2017, de la 20:00, happy telespectatorii vor urmări “Întoarcerea acasă” („Rosamunde Pilcher: Nancherrow”) și de la miezul nopții, “Sărutul de Sfântul Valentin” („Rosamunde Pilcher: Valentine's Kiss”).

***2 ianuarie 2017 este ziua marilor premiere la Happy Channel! Din această zi, de luni până vineri, de la 18:00 la 22:00, happy telespectatorii vor avea parte de patru ore de program turcesc: “Elif” de la 18:00 și “O poveste de iubire” (“Love Story”), de la 20:00. Tot din 2 ianuarie, super serialul american “Gossip Girl”, va fi difuzat de luni pînă vineri, de la 22:00, pe Happy Channel!