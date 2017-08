Ioana Ginghină: “Ne declarăm oficial o familie de vegetarieni”

Ioana Ginghină , Geanina din “O grămadă de caramele”, de la Happy Channel, și soțul ei - Alexandru Papadopol au devenit vegetarieni. Cei doi actori au adoptat acest stil alimentar, după ce fiica lor, Ruxandra, nu a mai consumat carne de mai bine de un an.

“V-am zis că de doua luni nu mai mâncăm carne? Da, toată familia. Ruxandra ne-a convins să nu mai fim < >, cum ne spune ea.”, le-a povestit actrița fanilor, pe blogul ei.

Ioana Ginghină și Alexandru Papodopol au devenit vegetarieni, după ce fiica lor a hotărât să scoată definitiv carnea din meniul ei. Drept urmare, de mai bine de un an, actrița a încercat să-i asigure Ruxandrei o alimentație specifică, pe care cu timpul a adoptat-o atât ea, cât și soțul ei.

În plus, nici în pauzele de la filmările pentru “O grămadă de caramele”, proiect care va începe în această toamnă la Happy Channel, Ioana Ginghină nu a mai consumat carne.

“Cu ce am înlocuit-o? Deocamdată cu fructe și legume multe, căci sunt din abundență. Fructele de pădure nu ne lipsesc, au devenit accesoriile noastre. Nu plecăm de acasă fără o caserolă plină pentru gustările dintre mese.”, a mărturisit vedeta pe ioanaginghină.ro.

Cei doi actori au fost încurajați în această privință și de rezultatele analizelor medicale ale fiicei lor. “Ca în fiecare an, în preajma zilei de naștere a Ruxandrei, îi facem analize și cum are mai bine de un an de când nu mai mănâncă carne, am făcut un set mai amplu și amănunțit ca să fim siguri că totul este în regulă. Au ieșit mai bine ca niciodată, predispozițiile la diversele alergii pe care le avea anul trecut au dispărut, nu are nicio lipsă de nimic, deci totul este perfect.Nu știu dacă aceste rezultate la analizele speciale, date de alergolog, s-au schimbat datorită regimului alimentar, dar mă bucur să știu că acum este mult mai bine”, a mai spus Ioana.

Pe Ioana Ginghină, fanii o pot urmări în această toamnă la Happy Channel, în "O grămadă de caramele", proiect realizat de Ruxandra Ion, după scenariul Simonei Macovei, în regia lui Radu Grigore.