Ionela Lucan, reporter Observator, vorbește despre violența domestică

Violența domestică este o problemă socială gravă care afectează atât viața victimei, cât și a celorlalți membri ai familiei. Ionela Lucan, reporterul Observator, a fost invitată în această dimineață la ,,Neatza cu Răzvan și Dani” și alături de un psihoterapeut specializat în acest domeniu, a vorbit despre cauzele fenomenului, dar și despre posibilele modalitățile de soluționare.

Deși 8,5% din români consideră că violența domestică este întâlnită doar în familiile sărace, iar 15,3% din aceștia doar la oamenii needucați, în momentul de față, o femeie din zece este afectată de violența domestică în fiecare an, iar acest abuz nu are legătură directă cu statutul civil, etnia, religia sau trecutul socio-economic. Mai grav este că mai mult de jumătate din români, aproape 60%, tolerează comportamentele violente din familie și chiar le consideră justificate. Din păcate, un număr îngrijorător de femei abuzate nu depun plângere împotriva agresorului, iar teama și procesul greoi prin care se obține un ordin de protecție sunt doar două motive în acest sens. Mandatul de restricție este singurul instrument pe care victima îl are în legislația românească din acest moment, dar până la obținerea și respectarea lui este cale lungă. Durează aproximativ 72 de ore pentru ca ordinul să fie emis, însă ca acest lucru să fie posibil, femeile au nevoie de probe audio, video, de martori, dar și de un certificat medico-legal.

Statisticile arată că, în România, 20% dintre ordinele de protecţie sunt încălcate de agresori, iar judecătorii cred că e nevoie de schimbarea legii. Până atunci, victimele se luptă, de unele singure, cu agresorii și cu procedura greoaie din tribunale. Din anul 2012 au fost eliberate aproximativ 16.000 de astfel de hârtii, dar există și exemple care indică încălcarea lor, din nenumărate motive. Ionela Lucan declară că resursa umană în departamentul de poliție este un aspect de luat în calcul, pentru că în lipsa brățărilor de supraveghere, agenții ar trebui să stea cu ochii permanent pe agresori, situație care este aproape imposibilă.

O femeie este bătută la fiecare 30 de secunde, adică aproape 1,2 milioane de românce cunosc violența domestică, iar soluționarea acestui fenomen include atât schimbări în mentalitate, cât și un sprijin concret din partea autorităților. Anca Maftei, psihoterapeutul care a însoțit-o pe Ionela Lucan, a subliniat faptul că există cereri pentru schimbarea legii. Un nou proiect prevede ca femeile agresate să primească un ordin de protecţie pe loc, direct de la Poliţie, iar poliţiştii să poată intra în locuinţa unde are loc abuzul chiar şi fără mandat. Însă până atunci, din nefericire, centrele de protecție sunt singura soluție a femeilor care sunt agresate: ,,Sunt câteva fundații care oferă un spațiu locativ, de siguranță, pentru femeile care se decid să își protejeze copiii.”. Chiar și așa, nu sunt suficiente, iar fenomenul devine un aspect extrem de îngrijorător în societatea noastră, care afectează atât persoanele direct implicate, femeile, dar și copiii.