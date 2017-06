Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, din nou rivali, la “FANtastic Show”

DIANA OROS





Cel mai proaspăt și trăsnit sezon “FANtastic Show” începe sâmbătă, 17 iunie, de la ora 20.30, la Antena 1. Un sezon mult mai amuzant decât primul, cu invitați care știu să se joace într-un mod deștept, cu un prezentator, Florin Ristei, ca nimeni altul, și doi căpitani de echipă, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, care se vor duela în probe dintre cele mai haioase.

„Cel de-al doilea sezon “Fantastic Show” aduce față în față aceiași căpitani, același prezentator, aceeași distracție și aceeași nebunie ca anul trecut. Totuși, la versiunea 2.0, cea îmbunătățită, cu probe noi, cu provocări mai curajoase, cu râsete mai multe, găsim oameni care uită de notorietatea numelui și cărora nu le e frică să piardă o confruntare cu zâmbetul pe buze. Bine, glumeam. Unii dintre ei (râde). O să vedeți voi pe parcursul emisiunilor cum se dezvoltă intriga între căpitani”, spune prezentatorul Florin Ristei.

“Noul sezon „Fantastic Show” e mult mai bun decât primul, cu distracție mai mare și invitati foarte haiosi și spontani. Așteptam cu nerăbdare acest sezon în care, bineînțeles, rivalul meu este Vârciu, zis și ofticosu' (râde). E haios să fim adversari după ce am luptat împreună și am câștigat la “Te cunosc de undeva!”, așa că mă bucur să împărțim din nou aceeași scenă, chiar și ca rivali”, spune căpitanul echipei roșii, Andrei Ștefănescu.

“Andrei îmi este drag și e prietenul meu, numai că mie, de mic, nu mi-au plăcut jocurile, pentru că sunt ofticos, îmi place să câștig mereu, am senzația că sunt furat ori că celorlalți li se dau probe sau întrebări mai ușoare. Cu toate astea, noi la “FANtastic Show” ne distrăm foarte tare și merită să ne vedeți”, spune Liviu Vârciu, căpitanul echipei verzi.

Cel de-al doilea sezon “FANtastic Show” va beneficia și de un juriu, format din Zuza și Neluțu, care vor aprecia prestațiile celor două echipe conduse de Vârciu și Andrei. Cine sunt vedetele care se vor ascunde în spatele acestor două personaje, telespectatorii Antenei 1 vor descoperi sâmbătă, 17 iunie, de la ora 20.30.