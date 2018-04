Luptã crâncenă pentru calificarea în marea finală „Asia Express”, doar două echipe vor merge mai departe: „Nici nu vrem să ne gândim că am putea pierde. Ar fi o tragedie.”

Acum mai bine de o lună, opt cupluri de vedete au acceptat experiența vieții lor și s-au aventurat într-un maraton inedit pe teritoriul asiatic, care i-a scos din zona de confort încă din primul moment. Pentru mulți dintre ei, „Asia Express” a însemnat o depășire a limitelor, dar și o provocare pe care au îmbrățișat-o cu multă teamă, dar și cu foarte mult entuziasm. Au dormit în casele necunoscuților, au făcut zi de zi autostopul și au testat preparate culinare care au stat la limita dintre fobie și dezgust. După 4700 de kilometri parcuși, doar trei echipe au rămas în cărți pentru marele premiu de 30.000 de Euro, dar până la a-și adjudeca primul loc, semifinaliștii au de înfruntat adevărate probe de foc. În seara aceasta, de la ora 20:00, telespectatorii Antena 1 vor afla numele finaliștilor „Asia Express”, căci doar două echipe se vor califica în lupta decisivă pentru marele titlu.

Urmează cele mai grele momente pentru cele trei cupluri rămase în competiție. Acum se conturează ultimele strategii, ultimele planuri de atac împotriva adversarilor, dar drumul către sfârșitul aventurii va fi unul complicat. Cu toate acestea, vedetele intră diseară în cursă motivate și foarte determinate: „Am ajuns aproape de final, nu ne-am așteptat. Ușor, ușor am zis că mai avem puțin, că îi putem depăși pe ceilalți, că putem lua și o amuletă, iar acum suntem aici. Nici nu vrem să ne gândim că am putea pierde finala.”, afirmă Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Singura echipă de băieți va fi provocată de două echipe formate din fete, ce nu se lasă mai prejos: „Toată lumea vrea să câștige, nimeni nu vrea să plece pierzător acasă, altfel nu ar fi venit aici.”, mărturisește Vica. Și echipa Ralukăi și a Anei Baniciu va lupta cot la cot cu adversarii pentru a se califica în finala de marți seară: „Mi se pare că am făcut o treabă extraordinară, pentru că suntem în ultimele trei echipe! E incredibil că am reușit să ajungem până aici.Motivația noastră a fost să ne descoperim limitele.”

În această seară, vedetele vor avea șansa de a ajunge într-un loc unic pe pământ, Templul Liliecilor. Misiunea, ce va avea loc într-o peșteră întunecată, le va da fiori concurenților încă de la citirea indicațiilor, întrucât aceștia vor fi nevoiți să strângă excremente de liliac: „Mi-e frică de mor! M-am panicat.”, afirmă Ana Baniciu. Doar cu ajutorul unei mături și al unei lopeți, fiecare echipă trebuie să adune un sac de fix șapte kilograme, greutate verificată de unul dintre călugării templului. Fiecare greșeală îi va costa scump în această cursă contracronometru, deoarece la fiecare 500 de grame depășite, cuplurile vor fi penalizate cu 2 minute, timp în care nu vor avea voie să continue jocul. În ciuda zgomotelor ciudate pe care le vor auzi, făcând abstracție de locul înspăimântător în care se vor afla, vedetele vor fi nevoite să intuiască greutatea finală până la cel mai mic detaliu și să demonstreze încă o dată că în ,,Asia Express” zona de confort se reconfigurează cu fiecare misiune.

Drumul vedetelor spre etapa decisivă a semifinalei, Bangkok, va fi presărat cu întrebări cheie din partea foștilor concurenți. Pe parcursul misiunilor, Ana Baniciu și Raluka, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, alături de Vica Blochina și Daniela Crudu, trebuie să răspundă corect, demonstrând astfel că au rămas cu detalii importante din experiența celui mai dur maraton. Doar echipele care vor trece cu ușurință acest mic test al rememorării vor avea o șansă mai mare la a rămâne în cărți pentru jocul final.

Ultima bucată de puzzle din Drumul Dragonului se va dovedi a fi cea mai dificilă, însă la capătul maratonului unic de pe teritoriul a patru țări asiatice, premiul de 30.000 de Euro va fi acordat unei singure echipe. Care sunt cele două cupluri care se vor califica în lupta de foc a finalei, telespectatorii Antena 1 vor afla în această seară, de la ora 20:00, într-o ediție cu totul și cu totul incredibilă, ce marchează semifinala „Asia Express”.