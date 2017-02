Marius Huc (Antena 3): Jurnalişti ai postului sunt împiedicaţi să-şi facă meseria

'Văd cel puţin patru oameni în această sală care au trecut prin mineriade, prin momente urâte şi am să vă spun uimirea mea că aceste momente s-au întors după foarte mulţi ani (...) Am o colegă şi îmi asum că a fost trimisă la miting acum două seri, s-a întors de la miting plângând, tremurând, a auzit lângă ea: 'Cine e de la Antena 3, ca să îi iau gâtul?'. Aseară (...) un inginer de pe DSNG-ul nostru a fost lovit. Cred că măcar o declaraţie, trebuie să facem ceva şi responsabilitate comună. (...) când şeful statului a mers la Guvern acum o săptămână, poate două, ne-am găsit cablul de cameră tăiat, nu am putut transmite de acolo (...) se întâmplă lucruri ciudate, suntem împiedicaţi să ne facem meseria", a spus Marius Huc.



El a menţionat că se bucură când ies oameni în stradă şi îşi exprimă opiniile. "Nu am nimic cu acei oameni, am însă ceva cu exprimările violente", a precizat Huc.



Sabina Iosub, o altă reprezentantă a postului, a spus că ziariştii au devenit o ţintă. "Nu vrem să spunem că noi suntem victime în această poveste, încercăm să atragem atenţia asupra a ceea ce se întâmplă şi cu noi (...) nu îmi dau seama dacă împreună poate cumva putem să facem un apel la echilibru şi la calm în această perioadă, pentru că lucrurile pot degenera şi reprezentanţii mass-media (...) pot deveni ţinte într-un război care nu este al nostru", a afirmat Iosub.



Un alt reprezentant al postului Antena 3, Răzvan Dumitrescu, a menţionat că o persoană nu este obligată să se uite la un post de televiziune sau la altul. "Nu este normal să depui eforturi să scoţi din grilă un post de televiziune (...) este un site de petiţii, avea acum două zile 5.000 şi ceva de semnături (în acest sens n.r.)", a declarat Dumitrescu.



Radu Călin Cristea, membru al CNA, a declarat că ceea ce spun reprezentanţii Antena 3 îl fac să aibă un 'sentiment amar de regresie' în timp. El este de părere că incidentele trebuie semnalate, că gazetarii trebuie să scrie despre ele, să se adreseze CNA, organizaţiilor de monitorizare media.



Un alt membru al Consiliului, Dorina Rusu, a spus că e absolut condamnabilă orice tip de violenţă împotriva jurnaliştilor şi a opinat că poate ceea ce trăiesc ziariştii Antena 3 este o consecinţă a ceea ce se întâmplă pe post.



Vicepreşedintele CNA, Răsvan Popescu, susţine ideea unei intervenţii publice în sensul protecţiei jurnaliştilor care fac această meserie în condiţii foarte dificile.



Radu Herjeu, membru al Consiliului, a declarat că este solidar cu situaţia jurnaliştilor ameninţaţi, înjuraţi pentru vinovăţii care nu le aparţin, dar că aceasta nu înseamnă că nu va continua să aplice legea acolo unde consideră că este cazul.



"În baza art. 8 din Legea 504, puteţi cere ca autorităţile publice să vă apere în situaţii de genul acesta", le-a spus Gabriel Tufeanu, membru al CNA, reprezentanţilor postului Antena 3. AGERPRES