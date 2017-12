Măști de basm și cele mai iubite vedete, la Revelionul Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru, la Antena 1

Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat pentru al 18-lea an consecutiv de Dan Negru, va aduce duminică, 31 decembrie, de la ora 22.15, în fața telespectatorilor, măști de basm, eroi de cinema și români celebri, la Revelionul Starurilor 2018!

Măști impresionante, în spatele cărora se ascund mai multe celebrități, și cele mai iubite vedete ale momentului vin anul acesta la majoratul Revelioanelor prezentate de Dan Negru, la Antena 1. Florin Piersic, Mirela Vaida, nea Mărin Barbu, Pepe, Adriana Trandafir, Rona Hartner, Andreea Bănică, Anda Adam, Anca Țurcașiu, Lidia Buble, Șerban Copoț, Andrei Duban, Maria Cârneci, Matilda Pascal-Cojocărița, Nicoleta Voica, Amna, Cezar Ouatu, Constantin Enceanu, Dan Helciug, Ionuț Iftimoaie, Răzvan Popescu, Fly Project sunt doar o parte dintre cei care vor petrece la Revelionul Starurilor 2018.

Cele mai așteptate momente ale nopții vor fi cele dedicate măștilor, în spatele cărora se vor ascunde celebrități pe care artiștii din platou, împărțiți în două tabere, a fetelor și a băieților, vor trebui să le recunoască. Bestia din „Frumoasa și Bestia”, Regele Nopții din “Game Of Thrones”, Ariel din “Mica Sirenă”, Optimus Prime din “Transformers” și Zâna Măseluță sunt doar câteva dintre cele 10 măști ale nopții dintre ani, în spatele cărora se vor afla vedete la care telespectatorii se așteaptă cel mai puțin.

“Pentru mine, este al 18-lea an consecutiv în care fac Revelionul TV. Toate celelalte 17 de până acum au fost lider de audiență într-o piață tv încă lipsită de repere de longevitate! Așa că, majoratul meu în Revelioane sper să fie o bucurie pentru cât mai mulți!”, spune Dan Negru, gazda Revelionul Starurilor 2018.

Ce alte surprize au pregătit Dan Negru și echipa sa, telespectatorii Antenei 1 vor descoperi duminică, 31 decembrie, de la ora 22.15, numai la Revelionul Starurilor 2018!