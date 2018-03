Mihai Bendeac, impresionat de un concurent ”iUmor”: ”Știu când cineva are un moment glorios, când viața i se schimbă și devine celebru”

La doar 21 de ani, Renata Cilan a reușit să îi impresioneze pe jurații ”iUmor” cu numărul său, iar Mihai Bendeac i-a mărturisit chiar că are convingerea că după difuzarea ediției de duminică, de la ora 20.00, la Antena 1, viața sa se va schimba complet.

”Am avut atât de multe momente de cumpănă în 2 ani și jumătate, dar am fost și martorul unor momente care au schimbat în mod clar viețile unor oameni. Având experiența asta în spate, știu când cineva are un moment glorios, care devine viral și începând de a doua zi pleacă în turneu, viața i se schimbă și devine celebru. Și sunt convins că asta se va întâmpla cu tine în orele următoare difuzării acestui moment”, i-a destăinuit Mihai Bendeac.

”Mie mi-a plăcut, nu atât de bun cât să te trec mai departe, dar a fost un număr interesant. Continuă să gândești așa, pentru că vei ajunge departe”, i-a spus și Cheloo, în timp ce Delia o vede deja în finală.

Care a fost numărul care a adunat toate laudele juraților, telespectatorii pot afla duminică, de la ora 20.00, la Antena 1, în cea de-a cincea ediție ”iUmor” din acest sezon.

La finalul fiecărei reprezentații, cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.