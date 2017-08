Începând din 28 august, unele dintre cele mai îndrăgite emisiuni de la Antena 1, “Neatza cu Răzvan şi Dani” şi “Prietenii de la 11” revin din vacanţă…în vacanţă. Îndrăgiţii prezentatori se întorc pe micile ecrane, dar nu oricum, ci cu transimisiuni live de pe plaja Phoenicia din Mamaia, păstrând astfel atmosfera de vacanţă în ultima săptămână de vară a anului.

Cel mai longeviv cuplu de prezentatori din România se întoarce pe marile ecrane, pentru a oferi telespectatorilor cele mai antrenante și interesante dimineți. După mai bine de 9 ani de existență, cea mai matinală gașcă promite un nou sezon spectaculos, presărat cu glume și momente care mai de care mai spumoase! Pe parcursul a ,,37 de ani de viață și 32 de ani de prietenie”, Răzvan și Dani au stabilit o legătură ce se transmite pe marile ecrane prin entuziasm și voie bună. Familia matinalului de la Antena 1 este reîntregită de Vlăduț, Oprișan, Amalia și Flavia, care sporesc veselia din cadrul echipei și țin piept glumelor și tachinărilor caracteristice.

În vacanță, gașca veselă a îmbinat relaxarea cu aventura și călătoriile de business. Un împătimit al motoarelor, Dani Oțil a luat parte la competiția Hard Enduro Bucovina, în care a avut un parcurs neașteptat. După ce mers kilometri întregi pe jos pe munte pentru că i s-a defectat motocicleta, prezentatorul a fost ajutat de un tânăr localnic să ajungă în cel mai apropiat oraș. Mai mult, acesta a fost omul care i-a demonstrat că altruismul și generozitatea nu cer mereu ceva la schimb. Pe pagina personală de Facebook, Dani mărturisește că ,,mai sunt oameni” pe care te poți baza necondiționat și detaliază experiența unei aventuri care i-a redat încrederea în umanitate. Pasiunile pentru sporturile extreme au stat și la baza vacanței prezentatorului din Portugalia. Vara aceasta a repracticat sportul pe care l-a învățat acum mai bine de 7 ani chiar pe teritoriul portughez: kiteboardingul. Deschiderea la Oceanul Atlantic, curenții marini și vântul prielnic al lagunelor din vestul Peninsulei Iberice creează contextul perfect al practicării unui sport nautic ce se transformă ușor în pasiune, odată stăpânit.

Mai mult, Dani Oțil declară că a îmbinat utilul cu plăcutul, iar călătoria în Portugalia i-a adus inspirație pentru business-ul pe care îl are de la sfârșitul lunii noiembrie al anului trecut, restaurantul The Grill. Împreună cu asociatul lui a stabilit relații cu furnizori locali și a obținut contacte ce îl vor ajuta în dezvoltarea afacerii din nordul capitalei.

Jumătatea lui de platou, Răzvan Simion, a decis să își petreacă vacanța alături de copiii săi, Ianca și Tudor, cu care are o legătură specială. Cei mici par să aibă aceleași pasiuni extreme ca prietenul Dani Oțil și au avut o vacanță plină de experiențe noi. Tudor a luat primele lecții de Wakeup Boarding într-o școală de sporturi nautice, experiență ce testează echilibrul și abilitatea de a te bucura de valuri în timp ce ești tras pe apă de o ambarcațiune. Ulterior aceștia au vizitat și Budapesta, considerată una dintre cele mai frumoase capitale europene.

Așadar, echipa celei mai vesele emisiuni s-a încărcat vara aceasta cu energie și este pregătită să revină pe marile ecrane în cea mai bună formă! Pentru Răzvan, Dani și echipa lor, matinalul înseamnă ,,râsete, bucurie, momente inedite, prieteni buni, anduranță, satisfacție și recunoștință” și așa vor fi întâmpinați telespectatorii de la ,,Neatza” începând cu 28 septembrie, ora 08:00, doar pe Antena 1!

De o vacanţă pe cinste au avut parte şi „Prietenii de la 11”, Diana şi Florin optând să-şi încarce bateriile pe plaiuri greceşti. ”Am avut parte de o vacanță în Creta foarte frumoasă în care m-am relaxat, m-am plimbat și am încercat o mulțime de lucruri noi. De exemplu, am făcut pentru prima dată stand up paddle un sport acvatic destul de solicitant, am mers cu barca și am vizitat toate insulele virgine din Creta”, povesteşte Diana Munteanu, care mai spune: “a fost o vacanță în doi, extrem de relaxantă și frumoasă și chiar mi-am încărcat bateriile. N-am stat foarte mult la plajă, contrar a ceea ce fac eu de obicei. De această dată însă am preferat plimbările cu barca în zona Spinalonga. De fapt, aceasta a fost și provocarea pentru mine, pentru că mie mi-e frică de mare”.

Și Florin Ristei, colegul de platou al Dianei, care este mereu pus pe șotii, s-a bucurat de două săptămâni de odihnă, timp în care a călătorit și a vizitat mai multe locații, după pofta inimii.”Vara asta am fost în vacanță, am fost în Muntenegru, în Croația și în Grecia. M-am plimbat cu mașina, aproape două săptămâni. Și acum m-am întors”, spune Florin Ristei care a revenit cu forte noi.

Cei doi prezentatori, ambii plini de-o energie debordantă, pregătesc numeroase surprize telespctatorilor Antena1 începând din 28 august, de la ora 11."Prietenii de la 11" este o emisiune live, tip magazin, veselă, cu informații din numeroase domenii și invitați potriviți pentru fiecare rubrică. Aceștia vor veni în platou cu cele mai recente tendințe din zona de life-style, parenting, astrologie și numai, toate prezentate într-o notă pozitivă și plină de optimism.