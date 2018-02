O sămânță de mac iscă supărare printre jurații ”iUmor”

Gabriela Arsenie/Gabriela Arsenie





O mică sămânță de mac va reuși să nască supărare în rândul juraților ”iUmor”, duminică seara, de la ora 20.00, la Antena 1, în prima ediție din cel de-al cincilea sezon al show-ului.

Supărarea va începe după ce, la finalul unui număr la care Delia, Cheloo și Mihai Bendeac au râs în hohote, jurata ”iUmor” va descoperi că zâmbetul său nu a fost perfect. ”Nu-mi spune că așa am stat tot numărul! Am stat tot numărul și am râs cu mac între dinți. De ce nu îmi spuneți?”, se va plânge artista.

Culmea, ”colegul său de bancă” nu va încerca să o liniștească, ba chiar va pune paie pe foc. ”Partea îngrozitoare este că a fost un număr foarte bun, care poate deveni viral și care se va vedea peste hotare!”, va spune Mihai Bendeac.

Cum se va finaliza disputa dintre cei trei jurați, telespectatorii pot vedea duminica aceasta, 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1, când cea mai îndrăgită emisiune de umor din România revine cu cel de-al cincilea sezon.

Anul acesta, aspiranții la marele premiu "iUmor" au adus cele mai amuzante numere de stand up, magie, mimă sau improvizație, inedite și pentru jurați, dar și pentru telespectatorii care vor urmări și vor vota prestațiile din sezonul cu numărul cinci, începând din 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1.

Fiecare dintre cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.

Cei trei câștigători de până acum au fost Vlad Grigorescu (sezonul I), Maria Popovici (sezonul al II-lea), Doina Teodoru (sezonul al III-lea) și Ana Maria Calița (sezonul al IV-lea).