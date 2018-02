Paula Chirilă și Dan Helciug l-au ajutat pe Mircea Radu să găsească cele mai mândre fete din Muntenia

După mai bine de o lună de zile de cutreierat țara în lung și-n lat, caravana “Ie, Românie”, condusă de Mircea Radu, a ajuns zilele trecute în Muntenia, în căutare de fete frumoase și harnice, dar și de tradiții și talente autentice. La intrarea în regiune, oaspeții au fost primiți cu nuci, mere, pere, borcane cu dulceață și multe alte bunătăți.

În demersul său, Mircea a primit o mână de ajutor de la două vedete, actrița Paula Chirilă și solistul vocal și chitaristul Dan Helciug, care și-au luat foarte în serios misiunea ce le-a fost încredințată. Au luat la pas ulițele mai multor sate, au bătut din poartă în poartă și au convins să vină la preselecții o mulțime de fete mândre și de oameni talentați.

“La preselecțiile din Muntenia au venit cele mai multe fete de până acum. Mai multe chiar decât în Oltenia. E meritul Paulei și al lui Dan, pentru că au reușit să convingă atâtea fete să urce pe scenă. De asemenea, am fost uimit de varietatea talentelor descoperite în Muntenia. Veți afla la momentul potrivit despre ce este vorba”, spune Mircea Radu, prezentatorul show-ului “Ie, Românie”.

Mircea a fost impresionat, de asemenea, de frumusețea caselor de chirpici, vechi și pustii, pe care le-a găsit ici-colo, în aceste locuri. “Este uimitor ce simț al proporțiilor au acești oameni simpli, câtă atenție au la detalii”, mai spune el.

În drumurile sale bătute cu piciorul prin Muntenia, Dan Helciug a purtat tot timpul pe umărul stâng o... mică păpușă, cu părul lung și roșu. Care a avut un rol foarte bine determinat. “Ea era detectorul meu de gagici”, a precizat Dan, amuzat.

Emisiunea ,,Ie, Românie” va începe din 1 și 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1, și va fi difuzată în fiecare zi de joi și vineri, după “Guess My Age – Ghicește vârsta”.

“Ie, Românie” este un format care presupune explorarea celor mai frumoase zone și regiuni istorice ale țării, cu scopul de a descoperi fete frumoase și harnice, dar și tradițiile și talentele oamenilor locului. Fiecare dintre ediții, ce va fi prezentată în două episoade pe săptămână, joia și vinerea, va avea doi invitați speciali, două vedete ce vor bate colțurile României la pas, în căutare de fete mândre și oameni talentați. După etapa de preselecții și cea a probelor practice, concurenții aleși vor fi nevoiți să demonstreze că pot menține tradiția vie, indiferent de tipul talentului lor, într-o gală regională. Câștigătorii vor fi desemnați de juriul show-ului - format din Andreea Bălan, Nicolai Tand și Cosmin Seleși -, care va decide care dintre prestațiile concurenților merită să fie premiate. Ulterior, în ultima săptămână a reality show-ului, capitala va găzdui finala națională, unde același juriu va alege cea mai mândră dintre cele nouă fete descoperite de vedetele participante, în regiunile istorice ale României: Transilvania, Moldova, Maramureș, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Crișana, Banat și Bucovina. Câștigătoarea va primi un premiu în valoare de 20.000 de euro.

