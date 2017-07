Pepe dă startul jocurilor de vară, la “Gashka mare”. Căpitanii celor două echipe sunt Dorian Popa și Theo Rose

“Gashka mare” se strânge luni, 31 iulie, de la ora 17.00, și îi invită pe toți telespectatorii Antenei 1 la distracție, cu jocuri de vară și tobogane spectaculoase, piscine și o mulțime de surprize. Pepe va fi gazda perfectă pentru această emisiune care se va transmite în direct, de luni până vineri, de la Divertiland Park, pe tot parcursul lunii august.

La „Gashka mare”, două familii sau două găști de prieteni, trei-patru membri de fiecare echipă, se vor “duela” într-o competiție extrem de haioasă. Jocuri de vară, quizz-uri și provocări “pe apă” îi vor pune pe concurenți în dificultate, vor stârni râsete și vor genera simpatie. Fiecare tabără va fi condusă în “luptă” de câte un căpitan pe măsură, gata să o susțină în fiecare clipă. Căpitanii vor fi Dorian Popa, care va avea ocazia să-și arate mușchii, și la propriu, și la figurat, și simpatica Theo Rose. Competiția va fi presărată cu momente artistice susținute de invitații speciali ai fiecărei ediții. Primii artiști care vor urca pe scena de la “Gashka mare” vor fi: Viorica și Ioniță din Clejani, Connect-R și Glance. Pe parcursul show-ului, atmosfera va fi întreținută de cunoscutul DJ Arando Marquez.

“Toată lumea are nevoie de distracție, mai ales în perioada aceasta a vacanțelor, așa că nu ratați “Gashka mare”! Vor exista o mulțime de jocuri de vară, de concursuri de îndemânare și de logică amuzante, cu vedete și oameni obișnuiți. Fiecare concurs va părea simplu, dar va avea câte un element care-l va face extrem de haios. La “Gashka mare” toată lumea se va distra copios”, spune Pepe, prezentatorul emisiunii.

La finalul fiecărei ediții “Gashka mare”, echipa câștigătoare va fi recompensată cu un premiu, însă nici echipa mai puțin norocoasă nu va pleca acasă cu mâna goală. De asemenea, oamenii obișnuiți aflați în momentul acela în parcul acvatic de distracții vor fi implicați în joc, în cadrul unei probe speciale, “proba publicului”, dotată cu premii atractive.

Dorian Popa șii Theo Rose vor mai avea o misiune în cadrul show-ului, aceea de a pleca în diferite locuri de vacanță, la munte sau la mare, ca să găsească cele mai “cool” subiecte ale verii. Ei vor fi reporterii speciali care vor aduce materiale inedite, amuzante, trăsnite, din locurile unde românii își petrec vacanța.

Ce jocuri îi vor pune în dificultate pe concurenții haioasei competiții estivale, telespectatorii Antenei 1 vor afla, luni, 31 iulie, de la ora 17.00, în prima transmisiune în direct a emisiunii “Gashka mare”.