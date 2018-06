Peste 2 milioane de români au umărit semifinala „Chefi la cuțite”: 6 bucătari au rămas în cursa către finală

Seara de luni a fost una a emoțiilor extreme, iar cei 9 bucătari care au ajuns până în penultima ediție a celei mai iubite emisiuni culinare au luptat pentru un loc în marea finală. Primele două probe ale semifinalei au trimis acasă trei concurenți, iar chefii au rămas în acest moment cu șanse egale în a-și adjudeca titlul sezonului de poveste. Atât Sorin Bontea, Florin Dumitrescu, cât și Cătălin Scărlătescu vor intra cu câte 2 oameni în probele din seara aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1.

„Chefi la cuțite” s-a clasat ca lider de piață pe toate categoriile de public cu edița semifinalei. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 20.00-23.18, show-ul a condus detașat topul audiențelor. Așa se face că la nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, Antena 1 a fost lider cu o medie de 9,2 puncte de rating și 26,9 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 6 puncte de rating și 17,5 % cota de piață. La orașe emisiunea a fost lider cu o medie de 8,6 puncte de rating și 20,8 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 5,1 puncte de rating și 12,3 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, show-ul a fost lider cu o audiență medie de 8,2 puncte de rating și 19,6 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 6,2 puncte de rating și 15 % cota de piață. Aproape 2.200.000 de telespectatori la nivel național urmăreau aseară lupta culinară pentru calificarea în finală, în minutul de maximă audiență de la 22:11.

Antena 1 a fost lider de audiență şi în Prime Time, pe toate categoriile de public. Astfel, în intervalul 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 18-49 de ani o audiență medie de 7.6 puncte de rating și 24,5% cotă de piață, în timp ce Pro Tv se situa pe poziția secundă cu 5.8 puncte de rating și 18,8% cotă de piață. La orașe, postul de televiziune a fost lider cu o medie de 7.2 puncte de rating și 18,7 % cota de piață, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 5,3 puncte de rating și 13,8 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării, Antena 1 a fost lider cu o audiență medie de 7,1 puncte de rating și 18,5 % cota de piață, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 6,1 puncte de rating și 15,8% cota de piață.

Prima probă a semifinalei a fost cu totul și cu totul savuroasă, căci concurenții au avut de pregătit desertul copilăriei, fără să știe că în spatele ușilor erau jurizați chiar de cei dragi. Orez cu lapte și scorțișoară, ștrudel cu mere, măr în foietaj, sau plăcinta cu cremă de vanilie au fost printre rețetele dulci care au dat naștere amintirilor, iar bucătarii au gătit cu gândul la familie. La

finalul testului, doi dintre bucătari au părăsit competiția. Robertino Țarălungă - din echipa verde a lui chef Bontea și Ștefania Manea – din echipa galbenă a lui chef Scărlătescu au obținut cele mai puține voturi, dar au ieșit din competiție cu zâmbetul pe buze, recunoscători pentru șansa pe care au avut-o: „Dacă ceva mă putea scoate din concurs...era desertul!”, afirma Robertino.

Cea de-a doua probă a semifinalei a început cu 7 bucătari la bancurile de lucru, ce s-au întrecut în preparate delicioase, sub tematica impusă a fine dining-ului. Proba de poveste le-a dat concurenților ocazia să gătească alături de cei dragi, iar fiecare dintre ei a avut un aliat de încredere cu care a putut să se sincronizeze. Familia și prietenii au fost ajutorul de nădejde al bucătarilor, iar sesiunea de gătit a fost cu totul și cu totul specială. Ingredientele de calitate au fost transpuse în rețete sofisticate, căci concurenții au vrut să impresioneze cu tot dinadinsul “juriul preferat al chefilor”, foștii concurenți din sezonul 4 al emisiunii. Chef Florian Lazăr, Linguriță, Bad Angie sau Ionuț Chirițoiu, și-au însușit alături de colegi rolul de jurați, însă părerea lor i-a contrariat de multe ori pe chefi. Preparatul pe bază de creveți cu foie gras și legume trase la tigaie a fost cel mai puțin apreciat, motiv pentru care Răzvan Constantin din echipa lui chef Scărlătescu a părăsit competiția la finalul testului: ”Eu nu știam ce înseamnă fine dining cât am intrat în acest concurs. E un sentiment ciudat, dar nu îmi pare rău. Mă simt mândru să fiu în ultimii 7”.

Marlena Botezatu și Cristina Pavel din echipa verde a lui chef Bontea, Bogdan Vandici și Gabriel Mocanu din echipa albastră a lui chef Dumitrescu, Mihai Chelaru și Amedeo Drosu din echipa galbenă a lui chef Scărlătescu sunt cei care au intrat în ultimul test al semifinalei, al cărui verdict îl vom afla în această seară. Cel de-al cincilea sezon al emisiunii „Chefi la cuţite”, de la Antena 1, a ajuns la actul final, care se va desfășura marţi, 26 iunie, de la ora 20.00, când telespectatorii vor afla care sunt cei trei care se califică în cursa către premiul de 30.000 de Euro, cât și numele marelui câștigător al sezonului de poveste.