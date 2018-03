Petrecere de tăiere a moțului pentru Diana Munteanu și Florin Ristei

Mihai Stetcu





Emisiunea ”Prietenii de la 11”, prezentată de Diana Munteanu și Florin Ristei, în fiecare dimineață, de luni până vineri, la Antena 1, împlinește marți, 6 martie, un an de existență. Cu această ocazie, echipa pregătește o ediție specială, una plină de surprize și voie bună.

Prima petrecere aniversară va fi una de pomină, iar tema aleasă este una pe cât de inedită, pe atât de amuzantă, inspirată din petrecerile tradiționale de un an ale copiilor, cu tot ce implică ele. Așa cum, potrivit obiceiului, copiilor li se taie moțul la vârsta de un an și își aleg de pe tăviță obiectele reprezentative pentru viitor, același lucru se va întâmpla și în cazul Dianei, al lui Florin, dar și al asistentei, Ramona.

Și pentru că este o ediție aniversară, de la petrecere nu vor lipsi invitații speciali. Astfel, voia bună va fi întreținută de Pepe, Sore, Nico, Jimmy Dub, Sonny Flame și alte nume cunoscute din muzica românească. Florin Ristei și trupa sa FreeStay vor cânta live împreună cu Sore, dar și cu Diana Munteanu care a acceptat provocarea de a face parte din formația colegului ei, preț de o melodie.

Din platoul emisiunii nu vor lipsi Ruxandra Luca, Mariana Cojocaru, Adina Buzatu și Ana Morodan, dar nici matinalii Răzvan Simion și Dani Oțil, care au fost alături de ”Prietenii de la 11” și în urmă cu un an, la prima ediție.

”Suntem fericiți, bucuroși că reușim să binedispunem oamenii zi de zi. Suntem ca o mare familie, ne înțelegem foarte bine, iar eu și Florin ne completăm perfect. Am învățat în timpul ăsta unul de al altul foarte multe lucruri, avem același timp de energie pozitivă”, spune Diana Munteanu, iar Florin Ristei completează: ”Așteptăm cu nerăbdare petrecerea de un an. Sper să avem un an nou și mai bun, cu invitați talentați, cu multe cântări live și cu glume chiar mai bune ca până acum”, mărturisește Florin Ristei.

Cum vor sărbători petrecerea de un an și ce alte surprize mai pregătesc ”Prietenii de la 11”, telespectatorii vor vedea marți, de la ora 11.00, la Antena1.