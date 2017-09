Prezentatorii Antena Stars se întorc din vacanțe din toate colțurile Europei

După o binemeritată vacan ț ă, vedetele Antena Stars revin în fa ț a telespectatorilor cu for ț e proaspete ș i invita ț i surpriză, începând de luni, 4 septembrie.

Simpaticii prezentatori de la ”Star matinal” revin în studio după o vară plină de distrac ț ie petrecută la Divertiland. Astfel, începând de luni, 4 septembrie, de la ora 9.00, telespectatorii î ș i vor petrecere dimine ț ile alături de Natalia Mateu ț , Răzvan Botezatu ș i Raluca Dumitru, iar în weekend vor fi trezi ț i de Nasrin Ameri, Cornel Moraru ș i Zizika.

Cei şase şi-au împărţit vara pentru a se putea bucura fiecare de câte două săptămâni de vacanţă: „Ne întoarcem cu forţe proaspete pentru noul sezon. Dacă fetele mele s-au distrat în Grecia, eu am preferat ca anul acesta să îmi petrec concediul acasă, la malul mării. Am stat la plajă, m-am distrat cu prietenii, petreceri în fiecare seară, am dormit în cort, ne-a luat poliţia pe sus, dar s-a terminat cu bine. O vacanţă cu peripeţii, dar care s-a dovedit a fi frumoasă şi relaxantă. Aşadar suntem pregătiţi, odihniţi, plini de energie şi nerăbdători să începem noul sezon!”, a declarat Răzvan Botezatu.

Pentru Raru, Nasrin şi Zizika cei care s-au bucurat de vacanţă în primele două săptămâni ale lunii august, timpul a trecut repede: „Noi am fost acum 100 de ani în vacanţă”, povesteşte amuzat Raru, care mai spune: „Am fost în Spania, în Barcelona şi Ibiza, m-am relaxat, am fost la plajă, la câteva petreceri, dar am avut grijă şi cu somnul, ca să revenim cu forţe proaspete!”, a mai completat el. Cu forţe proaspete, Star Matinal prezentat de Nasrin şi Raru a înregistrat pe 23 august un record absolut de audienţă, cu 11.4 cotă de piaţă şi 1.2 rating, pe targetul commercial 18-49 urban.

Laura Micovschi, prezentatoarea „Star Magazin”, emisiune difuzată de luni până vineri, de la 13:00 la 14.30 şi de la 15.30 la 16.45, s-a relaxat şi ea tot pe plaiuri greceşti: „A fost cea mai frumoasă vară! Vara în care am fost din nou copil. Am fost, pentru prima oară, în Grecia, împreună cu soţul meu, cu părinţii şi cu naşii. M-am bucurat de opt zile cu peisaje superbe, linişte şi, mai presus de toate, de ai mei, pe care altfel reuşesc să îi văd doar de sărbători”, a declarat Laura.

Andra Trandaş, prezentatoarea „Star News”, program difuzat de luni până vineri, de la 18.45 şi de la 21.45, a preferat să nu petreacă prea mult timp pe drumuri, în vacanţă: „Am avut parte de cea mai frumoasă vacanţă, pentru că am ştiut de ce am nevoie şi a fost asa cum mi-am dorit. Am simţit nevoia să fiu eu cu mine! Am fost la mare doar eu şi cu Billy, ne-am plimbat, ne-am jucat, am mâncat tot felul de bunătăţi şi ne-am relaxat într-un bungalou superb!”, a declarat aceasta.

Și Mihai Morar, gazda show-ului ”Răi, da’ buni” de la Antena Stars, va reveni de luni, 4 septembrie, de la ora 19.45, cu for ț e proaspete după ce a avut parte de o vacan ț ă unică. În această vară, Morar ș i-a luat toată familia, inclusiv pe părin ț ii săi, într-un tur al Europei cu rulota, iar printre opririle lor s-au numărat ș i locuri precum Ungaria (Budapesta), Italia (Lacul Garda, Portofino) şi Fran ț a (Provence).

”Pe scurt, o lună în autorulotă - doar mama, tata ș i copiii - înseamnă un tratament pentru to ț i. Împar ț i vreme de 30 de zile ș i nop ț i, un spa ț iu de câ ț iva metri pătra ț i (o casă cu aproape toate utilită ț ile ș i zonele clasice ale unei locuin ț e). Nu există pere ț i ș i u ș i între dormitorul părin ț ilor ș i dormitorul copiilor, între living ș i bucătărie. Am trăit 4 oameni între 4 pere ț i. Iar după o lună de zile, fetele mele au întrebat cu triste ț e: "Dar noi nu o să mai dormim în autorulotă?" Am fost cu fetele mele până acum în multe destina ț ii, de la Disneyland la Vegas, de la insule la resort-uri de 5 stele, dar au recunoscut amândouă ca aceasta a fost cea mai frumoasă vacan ț ă. În câ ț iva metri pătra ț i, între 4 pere ț i. Nu le-am numărat, dar a fost clar concediul cu cele mai multe îmbră ț i ș ări”, a povestit Mihai Morar.

Ș i prezentatorii Antena Stars Oana Turcu ș i Cristi Brancu au ales vara aceasta să î ș i programeze o vacan ț ă specială. „Vacanţa noastră a fost un tur de forţă, cu trei călătorii în ţară şi trei în străinătate. Bucuria lui Tudor, care a trăit zeci de experienţe noi, a fost nemăsurată. Această gură de oxigen ne face să intrăm în noul sezon „Refresh by Oana Turcu” mai bogaţi sufleteşte şi mai dornici de surprize”, povesteşte Oana, iar Cristi completează: „Lunile de performanţă au cerut o vacanţă de senzaţie: am stat 4 zile acasă, din 31, am colindat Turcia, Austria, Franţa, dar şi Hunedoara, Orăştie, Moieciu sau Braşov.”

Telespectatorii îi pot urmări din nou pe cei doi simpatici prezentatori începând de săptămâna viitoare, la Antena Stars. ”Refresh by Oana Turcu” se întoarce de duminică, 10 septembrie, de la ora 16.30. Cristi Brancu ș i Adriana Bahmu ț eanu revin alături de noua lor colegă Bianca Sîrbu, cu ”Agen ț ia VIP” de luni, 4 septembrie, de la ora 22.00.

”Trebuie să recunosc că sunt foarte, foarte fericită. Adică, după ce timp de doi ani am fost aproape zilnic din postura de invitat la Antena Stars, acum voi fi, zi de zi, dar din cea de moderator. Este, ca să fiu sinceră, a ș a cum se î nt â mpl ă î n marile iubiri, pentru c ă Antena Stars e marea mea iubire. Iar acum, dup ă doi ani, am primit inelul ș i am spus, f ă r ă s ă stau pe g â nduri, ” DA! ” . Am emo ț ii, mai ales c ă lucrez al ă turi de doi oameni cu experien ț ă precum Adriana Bahmu ț eanu ș i Cristi Brancu, care î mi sunt ș i foarte dragi, dar sper s ă reu ș esc s ă m ă ridic la î n ă l ț ime ”, a mărturisit Bianca Sîrbu.

Prezentatorul ”Star Chef” Nicolai Tand a avut parte de o premieră în ceea ce prive ș te vacan ț a de vară. De obicei, Nicolai preferă concediile scurte ș i cât mai dese, însă vara aceasta a stat zece zile în Costa Navarino, în Grecia, alături de familia sa. ”Sunt foarte agitat, obi ș nuit cu un ritm de via ț ă extrem de alert, cu tot felul de planuri ș i proiecte, nu pot sta mult timp locului. Pentru mine e mai important să pot pleca mai des, pe perioade mai scurte, decât într-o vacan ț a foarte lungă. Mă ajută mai mult să îmi încarc bateriile”, a mărturisit Tand, care a fost ”păcălit” să aleagă o vacan ț ă mai lungă chiar de către cei doi copii ai săi. ”Tot anul, mi-au spus că vor să meargă la un tobogan mare, să se joace toată ziua. Am încercat să le facem pe plac ș i am căutat destina ț ia potrivită pentru ei. Ș ti ț i cât s-au dat pe tobogan în cele 10 zile? Câteva ore!”, a povestit amuzat prezentatorul emisiunii ”Star Chef”, care începe sâmbătă, pe 9 septembrie, de la ora 17.30, numai la Antena Stars.

Sâmbătă, 9 septembrie ș i duminică, 10 septembrie, de la ora 13.00, telespectatorii se vor întâlni din nou și cu Florentina Fântânaru ș i invita ț ii săi de la ”Dincolo de aparen ț e”. Frumoasa prezentatoare s-a plimbat în ultimele luni în Sicilia ș i Grecia, unde a descoperit zone superbe ș i mai pu ț in umblate.