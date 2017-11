Raj Kapoor, Thalia, George Michael, Jason Derulo și Cristi din Banat, pe aceeași scenă, la “Te cunosc de undeva!”

Jocul fascinant al transformărilor continuă sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, cu o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”, prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizată de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan.

Pentru sâmbăta aceasta, Adriana Trandafir a pregătit o transformare de colecție, bollywoodiană, căci îl va întruchipa pe celebrul actor indian Raj Kapoor, Lidia Buble o va imita pe cea numită “La reina de las novelas”, focoasa divă latino Thalia, pe când Cezar Ouatu va fi pentru o seară Cristi din Banat și va cânta melodia “Ca o apă cristalină”.

CRBL se va transforma în Fred Durst, vocalistul celebrei trupe americane Limp Bizkit, Anisia Gafton o va imita pe Laura Lavric și va cânta “Sârba din Flămânzi”, îmbrăcată cu unul din costumele populare ale cunoscutei cântărețe moldovence, în timp ce Julie Mayaya va fi un show-man imbatabil al noii generații, Jason Derulo.

Sebastian Muntean se va îmbrăca precum o majoretă și va cânta hitul “Mickey”, ca interpreta americană Toni Basil, Ramona Bădescu va fi megastarul britanic cu origini cipriote, extraordinarul artist George Michael, în vreme ce Alin Pascal va deveni Marvin Gaye, artistul supranumit “prințul muzicii soul”.

Momentul de deschidere al galei le va aparține lui Pepe, invitatul permanent al actualului sezon, și lui Cezar Ouatu, care îi vor imita pe Elton John și George Michel, cu hitul “Don’t Let The Sun Go Down On Me”.

Care va fi cea mai bună transformare a serii, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 11 noiembrie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”.

Click pe imagine pentru GALERIA FOTO