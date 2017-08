Ramona Bădescu, Lidia Buble, Adriana Trandafir, Julie Mayaya și Anisia Gafton, concurente la  “Te cunosc de undeva!”

Lidia Buble, Adriana Trandafir, Ramona Bădescu, Anisia Gafton și Julie Mayaya sunt concurentele celui de-al 12-lea sezon al transforming show-ului “Te cunosc de undeva!”, care va începe, în această toamnă, la Antena 1.

"Recunosc că, de multă vreme, am fost curtată să particip la această "haiducie" și am refuzat mereu, pentru că nu am avut curajul și nici timpul necesar. Din fotoliul telespectatorului, "Te cunosc de undeva!" este o emisiune de divertisment spumoasă, amuzantă și plină de neprevăzut, cu invitaţi foarte talentaţi, speciali, care surprind mereu, dar știam cât de greu este și, mai ales, câtă muncă se află în spatele acestei emisiuni, atât din partea invitaţilor, cât și a echipei de realizatori. Se pare însă că lucrurile vin și se întâmplă atunci când trebuie și, mai ales, când le vine rândul. Participând la o altă emisiune de divertisment aici, la Antena 1, am avut o întâlnire cu toţi cei răspunzători de bunul mers al acestei emisiuni, cea mai longevivă dintre toate ţările în care s-a făcut până acum și, cu argumente foarte bine susţinute, m-au convins să spun da, să scap de toate fricile, complexele, îndoielile, neputințele și nesiguranţele mele care erau pe bună dreptate întemeiate, mai ales că sunt decana de vârstă a tuturor invitaţilor, din ediţiile de până acum", marturisește cunoscuta actriță Adriana Trandafir.

“Această “emisiune-ispită” mi-a intrat prima dată la suflet acum trei ani de zile, ca un ghimpișor. De-a lungul timpului, revenea din ce în ce mai puternică “ispita”, până când am hotărât să intru în acest “joc” dificil. Am o oarecare teamă că nu voi fi la nivelul așteptărilor, dar sunt sigură că o s-o depășesc”, adaugă interpreta și actrița Ramona Bădescu.

Anisia Gafton și-a dorit să vină la “Te cunosc de undeva!” pentru că, spune ea, „îmi place foarte mult emisiunea și pentru că, da, pot să imit”. Nu-i este frică de nimic și și-a făcut deja o listă cu personajele care speră să-i pice la ruletă. “Mi-ar plăcea să le imit pe Maria Tănase, Mădălina Manole, Marilyn Monroe, Sofia Vicoveanca, Duffy, Ruby, Bonnie Tayler sau Marina Voica. De asemenea, mă bucur că echipa este foarte unită și frumoasă, iar concurenții foarte prietenoși. Practic mergi acolo ca în vacanță, să te distrezi. Sunt fericită și cred că am avut noroc să fac parte din echipa aceasta”, mai spune actrița de stand-up comedy.