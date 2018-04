Record de audiență în semifinala ,,Asia Express”. Numele finaliștilor a fost dezvăluit: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu se luptă cu Ana Baniciu și Raluka pentru marele premiu de 30.000 Euro

Penultima etapă din Thailanda și tensiunea semifinalei resimțită aseară de vedete au trimis ,,Asia Express” pe primul loc în preferințele românilor, iar ediția spectaculoasă de luni seară a doborât recordul de audiență înregistrat în acest sezon, de la lansarea acestui format inedit. Cel mai dur reality show a fost lider de piață atât pe publicul comercial, cât şi la nivel urban și a strâns în fața micilor ecrane foarte mulți telespectatori. Nici mai mult nici mai puțin de 1.855.000 de români au urmărit cu sufletul la gură peripețiile celor trei echipe de pe podium, în minutul de maximă audiență de la 22:11.

Așadar, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune la nivelul publicului din mediul comercial, cu vârsta cuprinsă între 18 și 49 de ani, și a obținut, pe perioada difuzării emisiunii (19.59-23.04), o audiență medie de 10.4 puncte de rating și o cotă de piață de 25,5%, în timp ce următorul clasat, Kanal D, înregistra 7.9 puncte de rating și o cotă de piață de 19,5 %. Pro TV a stat pe locul trei în clasament, cu 5.9 puncte de rating și 14,6 % cotă de piață.

Și în mediul urban ,,Asia Express” a surclasat concurența cu 9,2 puncte de rating și 19% cotă de piață, spre deosebire de următorul clasat Kanal D, care a înregistrat 8,5 puncte de rating și 17,6 % cotă de piață.

Antena 1 a fost lider de piață și la nivelul Prime-Time-ului. Intervalul cuprins între 19.00-23.00 a înregistrat la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 18-49 de ani o audiență medie de 9.1 puncte de rating și 24.1% cotă de piață, în timp ce Pro TV se situa pe locul al doilea cu 6.6 puncte de rating și 17,5% cotă de piață. Clasamentul s-a menținut și în mediul urban unde Antena 1 și-a adjudecat prima poziție și a înregistrat o audiență medie de 8.3 puncte de rating și 17.9% cotă de piață, în timp ce Kanal D se situa pe locul al doilea cu 7.1 puncte de rating și 15,3% cotă de piață.

Antena 1 a dominat clasamentul la nivelul întregii zile, obținând pe publicul comercial din mediul urban cuprins între 18-49 de ani o audiență medie de 3.5 puncte de rating și 21% cotă de piață, în timp ce Pro TV se situa pe locul al doilea cu 3.2 puncte de rating și 19,2% cotă de piață

Semifinala celui mai dur reality show a dus aventura la un alt nivel, iar echipele care au reușit să depășească și acest obstacol se înscriu acum în cursa marelui premiu de 30.000 Euro. Provocați de foștii concurenți, care le-au pus întrebări detaliate despre momentele cheie ale experienței lor, vedetele au fost împinse de adrenalină să ducă la bun sfârșit fiecare misiune. Au avut de respectat indiciile unei hărți, de strâns excremente de liliac, de descifrat indicii construite în jurul unor numere, dar și de reținut denumiri complicate, toate contracronometru pentru a-și asigura locul în marea finală. Ediția, cu totul și cu totul spectaculoasă, a încheiat parcursul unei echipe și le-a oferit celorlalte două șansa să viseze la titlul ,,Asia Express”. Pe ultima sută de metri, Daniela Crudu și Vica Blochina au părăsit competiția: ,,Sincer, nu m-am așteptat nicio secundă să ajungem atât de departe. Pentru noi, miza cea mai importantă a fost să putem înainta cât mai mult în competiție și să ne bucurăm de tot”, au afirmat cele două. Așadar, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Ana Baniciu și Raluka sunt cele două cupluri de vedete care s-au calificat în ultima etapă din Drumul Dragonului, ce va începe azi, la ora 20:00, pe Antena 1: ,,Dacă am ajuns până aici, cred că trebuie să și câștigăm. Urmează o finală crâncenă, dar frumoasă.”

Aseară, vedetele au început cursa cu pulsul crescut, pentru că etapa a fost una decisivă. Încă de la început, Gina Pistol le-a dezvăluit că doar primele două cupluri ajunse vor merge mai departe, așadar, cei șase concurenți s-au aventurat într-o luptă de foc, plină de adrenalină și de momente neprevăzute.

Prima misiune a impus ca fiecare cuplu să găsească o serie de indicii, cu ajutorul unei hărți. Conducând o ricşă, concurenții au pornit către punctele de reper, pe aleile aglomerate ale Thailandei, acolo unde s-au confruntat cu un test din partea foștilor concurenți ,,Asia Express”. Întrebările celor care au părăsit cursa i-au provocat pe semifinaliști să rememoreze cele mai detaliate aspecte ale experienței lor. În caz contrar aceștia au fost penalizați cu 5 minute, vitale într-o cursă contracronometru. Deși Vica și Daniela au fost încurcate de acest test, în cele din urmă toți au îndeplinit misiunea cu brio. Ulterior, concurenții au primit două amulete inscripționate, ce aveau să ofere indicii importante despre parcursul lor spre Bangkok, punctul final de întâlnire. Pentru a beneficia de o cursă cu mașina către următoarea misiune, concurenții au căutat un autoturism al cărui număr de înmatriculare să coincidă cu o cifră de pe amuleta primită, dar momentul nu a fost deloc ușor. Pe lângă retincența localnicilor, bariera de limbaj și timpul care se scurgea amenințător, concurenții au fost nevoiți să apeleze doar la bunăvoința șoferilor care corespundeau profilului pe care îl căutau.

Proba de foc a serii a avut loc într-un loc unic, Templul Liliecilor, acolo unde echipele au strâns excrementele acestui mamifer înspăimântător, ținând cont de faptul că sacul trebuia să cântărească nici mai mult, nici mai puțin de 7 kilograme. Penalizarea probei i-a ținut pe loc pe Liviu și Andrei Ștefănescu, deoarece la fiecare 200 de grame în plus pe cântar, concurenții au fost nevoiți să aștepte câte două minute pe tușă. Ajunși la Dragon, concurenții au mai răspuns unei întrebări înainte de a primi indicațiile următoare. Utilizând cifrele inscripționate pe amuletă, vedetele au căutat biletul de loto ce le era destinat, dar proba nu a fost deloc ușoară, fiind nevoiți să îl găsească printre alte câteva sute. Proba loteriei a fost una a rapidității, dar și a norocului. Autostopul, cazarea și masa, cele trei provocări pe care vedetele au fost nevoite să le treacă în fiecare zi timp de cinci săptămâni, au trecut aseară în planul doi: ,,Nu mai contează unde dorm, vreau doar să ajungem la punctul de întâlnire.Toate sacrificiile pentru asta le-am făcut.”

Următoarea zi a venit și cu ultima provocare a semifinalei. La Turnul Dragonului echipele au fost nevoite să descifreze și să retina o parolă cu dichis thailandez, numele vechi al orașului Bangkok. Proba a fost una extrem de dificilă, pentru că echipele au fost nevoite să apeleze întâi la localnici, ca mai apoi să repete o serie de cuvinte complicate pentru a primi un bilet de vapor, ce i-a dus la ultimul punct de control.

Timp de o lună, concurenții au purtat cu ei bucățele de puzzle oferite de Gina Pistol la finalul fiecărei etape, bucăți ce reîntregeau imaginea unui dragon. Cei rămași în joc au fost provocați aseară să asambleze puzzle-ul, pe spatele căruia au găsit și adresa destinației: penuntimul punct de control final al competiției- acoperișul unui zgârie nor din Bangkok. Metropola emblematică din sud estul Asiei a fost locul de întâlnire al semifinaliștilor, care au așteptat cu sufletul la gură verdictul clasamentului: ,,Îmi sare inima din piept!”. Raluka și Ana Baniciu, urmate de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au fost primele două echipe care au pășit pe covorul ,,Asia Express” și s-au calificat în ultima luptă a acestei aventuri: ,,Va fi ziua crucială pentru fiecare dintre noi. Vom da tot ce avem mai bun și vom încerca să ne autodepășim. Cine e mai bun să câștige!”, au afirmat aceștia.

În această seară, de la ora 20:00, urmează cea mai tensionată ediție a reality show-ului ,,Asia Express”. Momentele la limita extazului și a agoniei, pulsul de nestăpânit al adrenalinei, dar și spiritul de luptă vor face parte dintr-o finală spectaculoasă, la sfârșitul căreia telespectatorii Antena 1 vor afla numele câștigătorilor celei mai inedite competiții și numele echipe care va adjudeca marele premiu de 30.000 Euro.